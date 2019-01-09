У берегов Турции обнаружены тела еще двух моряков с затонувшего судна

Обнаружены тела еще двух моряков, погибших при крушении грузового судна "Волга-Балт" в Черном море. Турецким спасателям пришлось работать в очень сложных погодных условиях.

В ближайшее время будет проведена процедура опознания погибших. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные посла Украины в Турции. Ранее он сообщил об обнаружении тела одного из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.

Напомним, сухогруз "Волга-Балт" затонул седьмого января в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун. Экипаж состоял из 11 украинцев и двух азербайджанцев. Жертвами крушения стали шесть человек, семь членов экипажа были спасены.