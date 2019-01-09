Ученые выяснили, почему в городе животные и птицы болеют раком

Экологи из Аризонского государственного университета выяснили, как жизнь в мегаполисе повышает риск развития рака у диких животных и птиц. Исследователи проанализировали около 100 работ, посвященных экологии, и пришли к выводу, что представители фауны страдают от тех же факторов, что и люди.

"Световое, шумовое и химическое загрязнение, еда с высоким содержанием сахара, вирусы и бактерии - все это повышает риск развития рака у живущих в городских условиях птиц, белок, ежей, мышей, крыс и других животных", - цитирует "Газета.ru" сообщение из научного журнала Proceedings B of the Royal Society.

Прежде всего птицы и животные питаются остатками хлеба и других продуктов, которые не входят в их рацион в дикой природе. Подобное питание способствует развитию ожирения и рака. Ночное освещение в городах также влияет на уровень гормонов у птиц, повышая риск развития онкозаболеваний.

Увеличению количества мутаций связано с повышенным загрязнением воздуха возле автомагистралей и крупных производств, например, сталелитейных заводов. Загрязнение водоемов вредит иммунной системе их обитателей, делая их более уязвимыми для вирусов и бактерий.

Кроме того, фрагментация мест обитания чревата близкородственным скрещиванием, что также отражается на здоровье потомства.