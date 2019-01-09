Знаете, что такое Life Long Learning (LLL)? Обучение в течение всей жизни. LLL - это концепция непрерывного образования, которая стала очень популярной в Европе в 70-х годах прошлого века. По некоторым данным, около 40 процентов европейцев трудоспособного возраста постоянно проходят курсы повышения квалификации или переучиваются. Россия пока только встает на этот путь. И психологических проблем у нас гораздо больше, чем экономических.

Веками считалось, что однажды полученного образования хватит на всю жизнь. Теперь новая тенденция: обучение до глубокой старости. Фото: Алексей Лазарев

Веками считалось, что однажды полученного профессионального образования хватит на всю жизнь, и за эту самую жизнь требования к твоей профессии не изменятся. Сегодня все не так. Сейчас принцип Life Long Learning взят за основу всемирной стратегии обучения. Учиться надо абсолютно всем, только по-разному. Один из самых известных в мире социологов - Грэйс Крайг - предложил такое деление по возрастам: ранняя взрослость - от 20 до 40 лет, средняя - от 40 до 60 и поздняя - от 60 лет.

Дети и молодежь сидят на уроках и лекциях, а люди "средней и поздней взрослости" - на тренингах и воркшопах. Не знаете, что такое воркшопы? Динамические занятия, где участники не просто слушают, а активно учатся. Это дискуссии, "круглые столы", мозговой штурм, деловые проекты.

- Всегда готовы учиться примерно 15 процентов взрослых, еще 15 процентов никакой силой не заставить учиться, а вот оставшимся 70 процентам нужен толчок - социальная реклама, акции, плакаты, пример соседа или кого-то из близких, жизненная необходимость, в конце концов! Взрослый человек должен задать себе вопрос: как не отстать от других? Речь в первую очередь идет о компьютерной грамотности, - рассказывает заведующая кафедрой медицинской педагогики, философии и иностранных языков Российской медицинской академии непрерывного профобразования Надежда Шестак. (Надежда Владимировна, поясним, автор одного из пособий по андрагогике - разделу педагогики, который посвящен обучению взрослых.)

Какие азы компьютерной грамотности обязательно надо освоить? Писать тексты в Word, пользоваться электронной почтой, поисковой системой и научиться правильно задавать вопросы.

- Кажется, что это слишком сложно для вас? Скажите себе: "Если это получилось у других, получится и у меня". Компьютер поможет найти новые знания по твоей профессии. А если вы не работаете, например, сидите дома с ребенком, то подскажет, какая сегодня погода, даст совет, как одеться, переведет нужную статью с иностранного языка, свяжет вас с поликлиникой, - объясняет Надежда Шестак.

Всегда готовы учиться 15 процентов взрослых, 70 процентам нужен для этого толчок

Есть и другие стимулы пойти учиться. Сегодня мамы 25-35 лет ищут нянь не по объявлениям на заборах, а в интернете. И кандидаты с опытом работы, педобразованием, да к тому же владеющие компьютером, - в числе самых востребованных. А если эта няня еще и недавно прошла курсы, допустим, по уходу за особенными детьми и выложила сертификат в Сеть, цены ей нет. К слову, базовые курсы для нянь стоят от 6-7 тысяч рублей. Это же касается и сиделок. В Сети можно найти дистанционные курсы сиделок от 5 тысяч рублей. И сертификат может гарантировать повышение зарплаты на 5-8 тысяч рублей в месяц.

Необходимость непрерывного образования потянула за собой очень важный вопрос подготовки специалистов для работы со взрослыми.

- Андрагог - необязательно человек с высшим образованием, достаточно среднего профессионального, не важно, мужчина это или женщина, но он должен "уметь что-то хорошо делать", уметь общаться со взрослыми людьми и знать их психологические особенности. Нужны массовые курсы подготовки андрагогов, рассчитанные хотя бы на 36 часов, - считает Надежда Шестак.

Обычные преподаватели далеко не всегда смогут быть хорошими андрагогами - они привыкли говорить, наставлять, а взрослые давно уже разучились слышать и слушать. Да и мозг взрослого человека не такой пластичный, как мозг ребенка. К примеру, если двадцатилетний может научиться водить машину за 30 часов, то тридцатилетнему на это понадобится уже 60 часов, а сорокалетнему - 120! В 18 лет вы легко прочитаете за час 60 страниц, а в 40 большинство не осилит за это время и половину. Все это надо учитывать андрагогу.

Курсы педагогов-андрагогов в России сегодня предлагают несколько негосударственных центров, они ориентированы на директоров школ, руководителей вузов, центров переподготовки. Читают лекции по андрагогике в магистратуре РГПУ им. Герцена. Многие эксперты считают андрагогику профессией XXI века, и в некоторых странах мира она давно преподается как самостоятельная специальность в университетах.

Конкретно

Семь особенностей обучения взрослых

1. Взрослые воспринимают только ту информацию, которая им сейчас нужна и применима для решения их задач.

2. Очень важна подача информации. Взрослый человек живет в плену стереотипов и установок и услышит только то, что укладывается в его представление. К примеру, все уверены, что овсянка полезна. Можно сколько угодно говорить, что это не так, слова пролетят мимо ушей. Но когда вы скажете: "Овсянка способствует остеопорозу, так как вымывает калий из костей", отношение к информации будет совсем другим.

3. Для взрослого человека важно создать зону комфорта: по сравнению с молодыми он хуже видит, хуже слышит, разучился учиться. Вы посадили его за парту? На адаптацию нужно не меньше недели, а все время учебы не должно быть больше года.

4. Взрослые не готовы писать от руки.

5. Взрослые не всегда умеют задавать вопросы для поисковика в интернете.

6. У взрослого человека есть амбиции. Он может специально задавать вопросы, чтобы поставить преподавателя в неловкую ситуацию. Тут совет один: надо работать с группой, а не с одним "учеником".

7. Демонстративное поведение у взрослых встречается чаще, чем у детей. Вы ведете занятие, а "ученик" открыто читает газету. Вы сказали ребенку: "Я тебе не мешаю?" Взрослый может ответить: "Мешаете!" Вы спросите ребенка: "Что там такого интересного?" Он, скорее всего, смутится. А взрослый может ответить: "Тут такая интересная статья!.." и будет пересказывать ее громко перед всей аудиторией.

А как у них

Во Франции с 1937 года готовят андрагогов-аниматоров для волонтерской деятельности. В Норвегии специальный департамент образования для взрослых появился еще в 60-х годах прошлого века. Примерно тогда же два университета в Испании открыли двухлетние курсы, где готовили специалистов по обучению взрослых. В Греции подготовка андрагогов идет с 1997 года. В Румынии почти во всех государственных университетах есть центры по непрерывному образованию взрослых. В Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции андрагогов сейчас готовят и государственные организации, и частные, причем используются разные формы - вузовские программы, летние школы, народные школы, тренинги. В этих странах от 80 до 90 процентов взрослого населения вовлечены в процесс непрерывного образования, в Западной Европе таких около 40-80 процентов.

Возьми на заметку

Получить новую профессию бесплатно можно будет уже в этом году. В госпрограмме "Содействие занятости населения" в 2019 году появятся средства на обучение людей предпенсионного возраста (тех, кому больше 50 лет). Ежегодно не меньше 25 тысяч человек будут получать новую профессию или профобразование. Свои умения, знания и мастерство можно будет показать на чемпионате "Навыки мудрых", который станет ежегодным. Предложения об этом внесло правительство.