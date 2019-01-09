Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Пришла очень печальная новость, - написал он в своем Twitter. - Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память".
Пришла очень печальная новость. Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память!- Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 9 января 2019 г.