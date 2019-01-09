Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Пришла очень печальная новость, - написал он в своем Twitter. - Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память".