USNI News: ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Американский эскадренный миноносец USS Dewey провел испытания 20 гиперзвуковых снарядов, выпустив их из стандартного палубного орудия. Об этом сообщило издание USNI News, ссылаясь на чиновников, знакомых с проведением тестов.

Сообщается, что испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года. Это была часть исследований, призванных доказать, что "ВМС может превратить палубное орудие, которому более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".

Во время тестовых запусков использовались гиперзвуковые снаряды, которые изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки, пишет РИА Новости.

По данным издания, сейчас США исследуют возможность использования гиперзвуковых снарядов на наземных артиллерийских орудиях для американской армии и морской пехоты, и на эскадренных миноносцах типа Zumwalt.

Ранее экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что в данный период времени разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него для Вашингтона является главным приоритетом. Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.

В октябре бывший заместитель министра обороны Патрик Шанахан сообщил, что США начнут испытания своего гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось.