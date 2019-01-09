Организаторы чемпионата мира по лыжным гонкам, который пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта, были вынуждены снести трехэтажное здание, чтобы удлинить финишную прямую на 30 метров.

Длина финишной прямой не соответствовала требованиям Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Ошибка в проектировании трассы обнаружилась еще во время тестовых соревнований в прошлом году. И это стало неприятным сюрпризом для участников турнира, которые выкатывались на финиш буквально сразу после последнего подъема. Те, кто к этому моменту не сумел попасть в топ-2, могли забыть о шансах побороться за победу.

- Все понимали, что мы должны что-то сделать. Это не было сложно, хотя потребовало дополнительных затрат, - приводит слова директора трассы Пьера Миньерея норвежский интернет-портал NRK. - Изменения пошли на пользу, впрочем, снос здания не сильно изменит профиль трассы.