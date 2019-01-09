В Беларуси 2018-й стал одним из самых теплых годов

В Беларуси 2018-й стал четвертым в списке самых теплых с 1945 года, сообщила журналистам начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец.

Средняя температура воздуха в прошлом году была на 1,2 градуса выше нормы. 2018 год начался с теплого января, февраль был холоднее - температура опускалась до минус 30,4. Весна выдалась теплее нормы, аномально жарким был май. Кстати, этот же месяц стал и самым сухим в году.

Июль, январь и декабрь были в 2018 году с наибольшим количеством осадков. Высокие температуры держались достаточно долго, благодаря чему климатическое лето продолжалось фактически четыре месяца.

По словам Натальи Клевец, в последние годы в Беларуси заметен тренд на увеличение среднегодовой температуры. Пока это сложно прогнозировать, но синоптики полагают, что 2019 год тоже может быть достаточно теплым.

Между тем в Беларуси качество воздуха в 2018 году оставалось стабильно хорошим, сообщила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Богодяж. Исключение составили некоторые регионы. В том числе это Минск, Жлобин, Гомель, Могилев и Новополоцк, где отмечались превышения по загрязняющим веществам.

Основная причина - отсутствие осадков в течение длительного периода. Летом основным загрязняющим веществом был формальдегид, превышения были в Жлобине, Могилеве, Гомеле, Пинске.

Специалисты Белгидромета также проводили в 2018 году мониторинг поверхностных вод. Как и в прежние годы, основной проблемой оставалось загрязнение органическими и биогенными веществами. Кроме того, в 2018 году были зафиксированы заморы рыб - дефицит кислорода был связан с повышением температуры воды, такие случаи отмечались как на крупных реках (Днепр, Свислочь, Припять, Ясельда, Сож), так и на мелких, передает БЕЛТА.