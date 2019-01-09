В Германии задержан 20-летний взломщик личных данных политиков

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии отчиталось о первых итогах расследования резонансного происшествия, которое еще перед Новым годом буквально взорвало общественно-политическую жизнь страны, когда в интернет попали персональные данные почти тысячи публичных персон, в том числе - политиков. Хакером, по версии следствия, оказался 20-летний молодой человек из земли Гессен, который "ходит в школу и все еще живет с родителями". Как стало известно накануне, еще в воскресенье он был задержан для допроса и во всем сознался. При этом, как признают источники, близкие к следствию, "предварительные данные показали, что в этом деле нет никакой связи с иностранными спецслужбами".

Как передает Spiegel Online, все свидетельствует о том, что предполагаемый злоумышленник действовал в одиночку, "однако масштаб его деятельности еще предстоит установить". Тихий хакер попытался было замести следы и уничтожил свой компьютер еще до того, как к нему в квартиру пришли с обыском. Однако, по данным оперативников, он "оставил в глобальной сети достаточно следов", которые указывали бы на него. Свой поступок молодой человек, чье имя не разглашается, объяснил недовольством публичными заявлениями политиков, журналистов и лиц из мира шоу-бизнеса. Действовал он с азартом и выдумкой: с 1 по 24 декабря - по принципу католических шоколадных "адвент-календарей" с окошечками, которые надо вскрывать по одному в день, - взломщик порциями публиковал в фальшивом Twitter-аккаунте свои досье. Перед 25 декабря в Сеть попали личные данные именно политических деятелей. Это не только открытая информация из их служебных профайлов, но также личные фотографии и частная переписка, а также некие банковские сведения.