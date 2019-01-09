В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО

В Госдуме прокомментировали заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который назвал президента РФ Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.

Петреус также заявил журналистам, что приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию". Свои заявления он сделал на конференции в Индии.

Такого рода высказывания безответственны, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

- Главный шпион Америки просто занимается такой словесной провокацией, за которой вообще ничего не стоит, - цитирует парламентария РИА Новости.

Глава комитета подчеркнул: Владимир Путин ясно показал западным политикам, что "Россия не собирается их уговаривать".

- У России есть средства, которые, по крайней мере, должны были заставить задуматься, что просто так с кондачка с Россией сегодня разговаривать нельзя, - объяснил он подоплеку указанных провокаций.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, в свою очередь, назвал слова Петреуса "лукавой формулой".

- Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России, - отметил сенатор. На самом деле, военная доктрина США пишется не под идею противостояния с российским лидером, а под американский военно-промышленный комплекс и стремление к доминированию, заявил он.