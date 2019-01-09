В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО

Новости

В подмосковном Королеве задержаны сбытчики героина 16:27
Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка" 16:25
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске 16:23
В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге 15:50
Названы самые популярные имена новорожденных в Минске 15:44
Житель Башкирии семь лет скрывал от детей, что их мать жива 15:43
На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке 15:40
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте 15:38
В Чечне из-за аварии без света остались более 42 тысяч человек 15:31
Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства 15:29
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 15:28
Умерла последняя гавайская улитка 15:21
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 15:20
Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время Евроигр 15:19
Более 60 процентов испанцев живут с родителями до 30 лет 15:19
Под Ростовом появился новый пост на границе с Украиной 15:16
Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом" 15:16
Журфак МГУ откроет двери для абитуриентов 15:14
В Новгородской области появился рельсовый автобус 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 14:50
Рубрика: Власть

В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который назвал президента РФ Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В МИД заявили о готовности к консультациям с США по ДРСМД

Петреус также заявил журналистам, что приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию". Свои заявления он сделал на конференции в Индии.

Такого рода высказывания безответственны, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

- Главный шпион Америки просто занимается такой словесной провокацией, за которой вообще ничего не стоит, - цитирует парламентария РИА Новости.

Глава комитета подчеркнул: Владимир Путин ясно показал западным политикам, что "Россия не собирается их уговаривать".

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО

- У России есть средства, которые, по крайней мере, должны были заставить задуматься, что просто так с кондачка с Россией сегодня разговаривать нельзя, - объяснил он подоплеку указанных провокаций.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, в свою очередь, назвал слова Петреуса "лукавой формулой".

- Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России, - отметил сенатор. На самом деле, военная доктрина США пишется не под идею противостояния с российским лидером, а под американский военно-промышленный комплекс и стремление к доминированию, заявил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января