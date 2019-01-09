В Испании из рабства освобождены девушки из России и Украины

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины. В одном из развлекательных клубов Гранады их заставляли заниматься проституцией.

Во время операции также были арестованы четыре организатора, гражданство которых полицейские не сообщают. Трое задержанных находятся под стражей, пишет РИА Новости. При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде было изъято огнестрельное оружие, а также марихуана и более тысячи евро наличными.

Выяснилось, что задержанные находили жертв через соцсети. Как правило, это были девушки с финансовыми проблемами. Им предлагали поездку в Испанию и работу в качестве хостес или аниматора на дискотеках. Обещали платить три тысячи евро.

Девушки соглашались на поездку и работу, однако в Испании их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ грозил штраф от 50 до 100 евро. Жили девушки в том же клубе, где за проживание платили пять евро в день.

Установлено, что задержанные связывались с "поставщиками" девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры.