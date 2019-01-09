В иврите появилось новое слово "Новигод"

В последнее время празднование нового года по-русски стало очень популярно в Израиле. В связи с этим появилось даже очень колоритное новое слово в разговорном иврите. Это "Новигод", сообщает со ссылкой на русскоязычное израильское радио "КАН РЭКА" сайт Россотрудничества.

К праздникам вышел специальный радиовыпуск рубрики Российского культурного центра в Тель-Авиве "Чисто по-русски", посвященный русским традициям празднования Нового года и, в частности, новогодней лексике. Слушатели узнали о происхождении и грамматических особенностях названий традиционных новогодних салатов: оливье, винегрет, селедка под шубой.

Автор рубрики, заведующая кабинетом русского языка и литературы Российского культурного центра, филолог-русист, доктор языкознания Татьяна Яцюк рассказала и об удивительной истории самой новогодней песни для детей "В лесу родилась елочка", которую написала для своего пасынка княгиня и поэтессе Раиса Кудашева. Революция разрушила привычный для нее образ жизни. Советский остаток своей жизни Кудашева проработала в заштатной библиотеке и умерла в безвестности, несмотря на то, что главное ее стихотворение пели на всех елках страны.