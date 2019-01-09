В Мексике освободили 16 политзаключенных

Власти Мексики освободили из тюрем 16 человек, оказавшихся за решеткой при предыдущем президенте страны Энрике Пенья Ньето. Как заявили в правительстве, на очереди рассмотрение еще 368 дел.

"Основная цель заключается в том, чтобы ни один гражданин не был жертвой репрессий за свой образ мышления или свою политическую позицию. Чтобы ни одно государственное учреждение не использовалось для несправедливого воздействия на граждан. Чтобы не выдумывались преступления против оппонентов или противников, как это случалось прежде", - заявил действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам министра внутренних дел Ольги Санчес Кордеро, многие из пересматриваемых правительством дел касаются активистов, экологов и фермеров, выступавших против добычи нефти и газа при помощи фрекинга. Другие оказались в тюрьме за участие в демонстрациях против реформ, проводимых предыдущим президентом (например, в области образования), или в целом против политики местных и федеральных органов власти.

Распоряжение о проверке лиц, несправедливо оказавшихся за решеткой, Лопес Обрадор отдал еще в начале декабря, вскоре после вступления в должность президента Мексики. И практически сразу к нему на стол лег список из 199 имен, подготовленный сенатором Нестора Сальгадо, которая сама провела некоторое время в заключении при Пенья Ньето. С тех пор список увеличился вдвое, и, возможно, это еще не предел.

Кстати, предложение амнистировать всех политзаключенных вызвало недовольство среди них самих. Они хотят оказаться на свободе не благодаря помилованию, а потому что не делали ничего плохого. В связи с этим МВД будет пересматривать каждое дело отдельно, проводя, в том числе, полноценные судебные процессы.