В Мельбурне стартовали квалификационные матчи Открытого чемпионата Австралии. По итогам встреч еще шесть российских теннисисток остались в игре и продолжат борьбу за попадание в основную сетку первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Победу одержала Наталья Вихлянцева, одолевшая китаянку Дуань Инъин со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Следующей соперницей Натальи будет голландка Бибиана Схофс. Во втором круге нас ждет российское дерби. На корте сойдутся Анна Калинская и Виталия Дьяченко. Дальше также прошли Людмила Самсонова, Ирина Хромачева и Варвара Флинк.

Последней в соперницы досталась австралийка Астра Шарма - обидчица нашей Веры Звонаревой. Россиянка, посеянная в квалификации под первым номером, в двух сетах проиграла 230-й ракетке мира со счетом 3:6, 2:6