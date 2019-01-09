Новости

Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов 20:40
"Нафтогаз" назвал условия отказа от иска к "Газпрому" 20:36
В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам 20:36
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка 20:22
Кейли Куоко рассказала о перезапуске "Теории Большого взрыва" 20:20
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе 20:17
В Оренбуржье из-за пожара на заводе ввели режим ЧС 20:14
Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали 20:11
В Москве мужчина устроил стрельбу в салоне связи и ушел ни с чем 20:03
Новогоднее телеобращение Путина возглавило топ программ праздничного эфира 19:52
Путин призвал к равноправному сотрудничеству в области науки 19:45
Бледанс пожаловалась на пнувшего ее попутчика из самолета Сочи-Москва 19:39
Пламя на заводе в Оренбуржье охватило 6600 квадратных метров 19:35
На Украине отмечено 11 тысяч дезертиров 19:28
Мэр Саратова опоздал на работу из-за попавшего в пробку автобуса 19:19
Супруги из Югры пойдут под суд за истязание сына электрошокером 18:58
Около тысячи человек пришло на автограф-сессию экс-игрока "Спартака" 18:57
В уфимский цирк нагрянули судебные приставы 18:52
Собянин: Новогодние мероприятия в Москве посетили 12,6 миллиона человек 18:48
"Спартак" купил у "Ростова" своего воспитанника 18:46
Немецкий журналист призвал Берлин поучиться у Москвы 18:40
В Оренбуржье вспыхнул пожар на заводе промышленного цинкования 18:33
Китайский корабль с рельсотроном вышел в море 18:31
Блестящее решение: коллаборация Mandarina Duck и Кьяры Ферраньи 18:17
МВФ: 3 миллиона украинцев работают за границей из-за проблем в стране 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 20:44
Рубрика: Спорт

Наладили подачу

Наши теннисистки продолжают борьбу в Мельбурне
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
В Мельбурне стартовали квалификационные матчи Открытого чемпионата Австралии. По итогам встреч еще шесть российских теннисисток остались в игре и продолжат борьбу за попадание в основную сетку первого в сезоне турнира "Большого шлема".
Как российские теннисисты готовятся к Открытому чемпионату Австралии

Победу одержала Наталья Вихлянцева, одолевшая китаянку Дуань Инъин со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Следующей соперницей Натальи будет голландка Бибиана Схофс. Во втором круге нас ждет российское дерби. На корте сойдутся Анна Калинская и Виталия Дьяченко. Дальше также прошли Людмила Самсонова, Ирина Хромачева и Варвара Флинк.

Последней в соперницы досталась австралийка Астра Шарма - обидчица нашей Веры Звонаревой. Россиянка, посеянная в квалификации под первым номером, в двух сетах проиграла 230-й ракетке мира со счетом 3:6, 2:6

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Путин призвал ученых к равноправному международному сотрудничеству
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА