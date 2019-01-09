Москва по-прежнему заинтересована в том, чтобы как можно скорее восстановить содержательный диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. Это подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, которого цитирует ТАСС, российская сторона, как и прежде, призывает Соединенные Штаты к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также Советов Безопасности. Однако пока в МИД не могут сообщить о каких-то уже намеченных мероприятиях. В Москве выражают готовность обсуждать судьбу двустороннего Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которая остается под вопросом с тех пор, как Белый дом пригрозил в одностороннем порядке выйти из соглашения, обвинив с РФ в его несоблюдении.

На Смоленской площади настаивают, что американская сторона не предъявила никаких доказательств таких нарушений и отказывается от конструктивного обсуждения взаимных озабоченностей.

