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09.01.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Ипотека и жилье подорожают

Текст: Ирина Жандарова, Роман Маркелов
В новом году недвижимость в новостройках будет дорожать. Причем рост цен прогнозируется на всех этапах строительства. Недоступнее станут квартиры как на старте продаж, так и ближе к вводу в эксплуатацию.

Уже сейчас можно говорить, что факторов роста цен больше, чем снижения, отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства.

"Сейчас отрасль на 74 процента финансируется средствами дольщиков. С 1 июля напрямую привлекать средства покупателей квартир в строящихся домах будет запрещено, и клиенты смогут оплачивать покупку, только оставляя средства на эскроу-счетах под управлением банка", - говорит эксперт. Кредитовать строительство будет банк. И у застройщика возникнут новые расходы на обслуживание кредита, которые он заложит в стоимость жилья. "Сейчас в среднем банковский кредит выдается на строительство домов под 11-15 процентов", - говорит Игнахин. В результате на стартовом этапе строительства расценки могут увеличиться на 9 процентов.

Фото: depositphotos.com
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В целом удорожание новостроек в следующем году с учетом прочих факторов может достигнуть 15 процентов. При этом сократится разница в цене квартиры на старте строительства и в готовом доме.

Многие предпочитают брать квартиры на этапе "котлована", так как они обходятся на 20-25 процентов дешевле. Размер такого дисконта, скорее всего, сократится до 10-15 процентов, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Это оттолкнет многих покупателей, считает она. И больше всего - покупателей инвестиционной недвижимости.

Также притормозит покупательскую активность и рост ставок по ипотеке. По данным Банка России, за ноябрь (наиболее актуальная на текущий момент статистика), средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,52 процента. В первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5 процента, прогнозирует главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк. Во втором полугодии более вероятным представляется их незначительное снижение и возврат в диапазон 9,41-9,57 процента. Основные факторы роста процентных ставок - это повышение ключевой ставки Банком России и увеличение инфляции, пиковые значения которой, вероятнее всего, придутся на первое полугодие, отмечает Ващелюк.

9,52 процента составляла средневзвешенная ипотечная ставка в конце 2018 года

Однако, по мнению управляющего директора по продажам подразделений сети Абсолют Банка Ивана Любименко, спрос на ипотеку все же не просядет. Более того, он допускает 15-процентный рост объемов жилищного кредитования в 2019 году. Этому могут поспособствовать сохранение банками первоначального взноса и требований к заемщикам даже при повысившихся ставках и снизившиеся цены на недвижимость, полагает эксперт. А вот спрос и на рефинансирование жилищных кредитов упадет, прогнозирует Любименко.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Цены на недвижимость Рынок кредитования
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