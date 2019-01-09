Уже сейчас можно говорить, что факторов роста цен больше, чем снижения, отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства.
"Сейчас отрасль на 74 процента финансируется средствами дольщиков. С 1 июля напрямую привлекать средства покупателей квартир в строящихся домах будет запрещено, и клиенты смогут оплачивать покупку, только оставляя средства на эскроу-счетах под управлением банка", - говорит эксперт. Кредитовать строительство будет банк. И у застройщика возникнут новые расходы на обслуживание кредита, которые он заложит в стоимость жилья. "Сейчас в среднем банковский кредит выдается на строительство домов под 11-15 процентов", - говорит Игнахин. В результате на стартовом этапе строительства расценки могут увеличиться на 9 процентов.
В целом удорожание новостроек в следующем году с учетом прочих факторов может достигнуть 15 процентов. При этом сократится разница в цене квартиры на старте строительства и в готовом доме.
Многие предпочитают брать квартиры на этапе "котлована", так как они обходятся на 20-25 процентов дешевле. Размер такого дисконта, скорее всего, сократится до 10-15 процентов, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Это оттолкнет многих покупателей, считает она. И больше всего - покупателей инвестиционной недвижимости.
Также притормозит покупательскую активность и рост ставок по ипотеке. По данным Банка России, за ноябрь (наиболее актуальная на текущий момент статистика), средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,52 процента. В первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5 процента, прогнозирует главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк. Во втором полугодии более вероятным представляется их незначительное снижение и возврат в диапазон 9,41-9,57 процента. Основные факторы роста процентных ставок - это повышение ключевой ставки Банком России и увеличение инфляции, пиковые значения которой, вероятнее всего, придутся на первое полугодие, отмечает Ващелюк.
Однако, по мнению управляющего директора по продажам подразделений сети Абсолют Банка Ивана Любименко, спрос на ипотеку все же не просядет. Более того, он допускает 15-процентный рост объемов жилищного кредитования в 2019 году. Этому могут поспособствовать сохранение банками первоначального взноса и требований к заемщикам даже при повысившихся ставках и снизившиеся цены на недвижимость, полагает эксперт. А вот спрос и на рефинансирование жилищных кредитов упадет, прогнозирует Любименко.