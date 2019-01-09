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09.01.2019 07:11
Рубрика: В мире

В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой

Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP
Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам. В своем выступлении, посвященном приостановке работы правительства, американский лидер заявил о кризисе на американо-мексиканской границе.

Речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном, заявил глава Белого дома. "Все американцы страдают от нелегальной иммиграции", - добавил Трамп, отметив, что тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп напомнил о стене на границе с Мексикой в стиле "Игры престолов"

Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду. По мнению президента, проблема может быть решена на встрече за 45 минут, когда демократы примут закон о расходах, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также заявил, что готов уступить демократам, и согласен вместо бетонной стены возвести на границе стальное ограждение. При этом Трамп убежден, что стена быстро окупится, в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мексикой.

Напомним, правительство США частично не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования: законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Дело в том, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.

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