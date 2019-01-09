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09.01.2019 09:02
Рубрика: В мире

В Париже закроется ресторан для нудистов

Текст: Марина Алешина
Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Слухи о вольных нравах жителей Пятой республики явно преувеличены. По крайней мере единственный в Париже ресторан для нудистов будет закрыт из-за нерентабельности предприятия: французы, как выяснилось, не хотят ходить голыми в заведения общепита.

Фото: youtube.com/ Christian Dior
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Об этой, можно сказать, знаковой вехе для богемной жизни Парижа сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на хозяев ресторана, которые удручены ситуацией. Проект просуществовал чуть больше года: O Naturel открылся в 12 округе столицы в ноябре 2017-го. На сайте заведения клиентам предлагают "голое удовольствие" от кухни и атмосферы.

Многие посетители, и впрямь, оставили о нем положительные отзывы. Другие жалуются, что их продуло, пока они попивали винцо без одежды, которую надо сдавать на входе - как и мобильные телефоны, чтобы никто не сделал компрометирующих снимков из-под стола. Интерьер столь экстравагантного ресторана не отличается от обычного - разве что кресла обтянуты одноразовыми черными чехлами. Обслуживали голых клиентов все же одетые официанты - из соображений гигиены. Однако желающих приобщиться к "натуральной гастрономии" оказалось не так много.

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