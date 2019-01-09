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09.01.2019 03:15
Рубрика: Общество

В Рослесхозе рассказали о создании "зеленых щитов" для городов

Текст: Алена Узбекова
Вокруг самых загрязненных городов России планируют создать "зеленые щиты". Когда, каким образом и в каком виде могут создаваться эти щиты? С такими вопросами "Российская газета" обратилась к руководителю Рослесхоза Ивану Валентику.

"Самые загрязненные города, их двенадцать, попали в нацпроект "Экология", - рассказал он в эксклюзивном интервью "РГ". - В этих городах будет проводиться комплекс мероприятий. Что касается "зеленых щитов", то изначально эта концепция предполагала восстановление лесопарковых территорий вокруг Москвы. Но мы ее расширили, и теперь каждый город может инициировать через Общественную палату процедуру создания "зеленого щита" - территории, на которой действует ограниченный режим природопользования.

Фото: AP
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В идеале в этих зонах должны формироваться лесопарки, которые станут экологическим каркасом городов. Губернаторы эту инициативу поддержали. И сегодня уже более 40 городов сформировали свои зеленые лесопарковые зоны. Например, это сделано в Смоленске, Белгороде, Новосибирске, Кемерово.

Но создания только "зеленых поясов" недостаточно. Надо запрещать рядом с ними вредное производство, свалки, полигоны. Надо серьезно заниматься темой городских лесов".

На кадастровый учет поставлено уже 40 процентов городских лесов.

"До конца 2019 года все городские леса будут поставлены на такой учет, - пояснил Валентик. - Это необходимо сделать, чтобы пресечь захват данных территорий ради коммерческих и личных целей".

Но поставить городские леса на кадастровый учет - это первый шаг. Вторая задача - защитить от застройки, изъятия, сохранить в нормальном состоянии. Поэтому нужно корректировать нормы градостроительного планирования и проектирования.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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"Сегодня, - поясняет Валентик, - после включения лесов в городскую черту, в течение года каждая лесная территория, независимо от категории, из которой включались эти леса, имеет статус городских лесов, то есть их никто не имеет права трогать. Затем город утверждает правила землепользования и застройки, и дальше уже эти леса теоретически могут попадать под застройку. Насколько это правильно? С одной стороны, город включает леса в свою черту, чтобы строить жилые дома, больницы, садики, школы, дороги. С другой, и я с коллегами из Минэкономразвития эту тему буду обязательно обсуждать, не менее 50 процентов лесных территорий, включенных в городскую черту, должны сохраняться как лесопарки.

Это позволит в каждом городе создать мозаичную систему, когда лесные массивы будут перемежаться с урбанизированными территориями. Все остальные нормы, с моей точки зрения, работать не будут".

Полностью интервью главы Рослесхоза Ивана Валентика читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Экология Правительство Минприроды Рослесхоз Правительство Минэкономразвития Президент Общественная палата
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