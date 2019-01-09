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В России подорожали смартфоны Samsung и iPhone. А китайские - нет

09.01.2019,  
15:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компании Samsung и Apple, а также их официальные реселлеры официально повысили цены на часть продукции. Цены выросли в том числе на флагманские модели смартфонов.

Так, стоимость Samsung Galaxy Note9 увеличилась с 70 тысяч до 71,5 тысячи рублей (128-гигабайтная версия), а представленные в 2018 году iPhone XS подорожали с 88 до 89,5 тысячи рублей.

Кроме того, подскочили цены на аксессуары, включая часы Apple Watch, и ноутбуки MacBook Air.

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В свою очередь, как пишет РИА Новости, смартфоны китайского производителя Huawei не выросли в цене. Например, Huawei Mate 20 Pro по-прежнему стоит 77,8 тысячи рублей за базовую модификацию, а самый дешевый смартфон на процессоре Snapdragon 845 - Pocophone F1 от Xiaomi - тоже не изменился в цене и доступен за 24 тысячи рублей.

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