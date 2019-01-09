В России стартовала декларационная кампания-2019

В России началась декларационная кампания. Сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. Федеральная налоговая служба обращает внимание на то, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации.

В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы, сдавали имущество в аренду.

Заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ), по поданной декларации, нужно будет до 15 июля 2019 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции, напоминает ФНС. В первом случае придется заплатить 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.