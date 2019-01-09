В Сирии при взрыве мины погибли три жителя провинции Хама

В результате взрыва мины в сирийской провинции Хама погибли три местных жителя, в том числе одна женщина. Осколочные ранения получили еще пять человек, все они были госпитализированы.

По данным агентства SANA, мина, установленная террористами "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), взорвалась во время сельскохозяйственных работ на ферме в районе Телль-Мурага.

Это не первый подобный случай. В декабре при взрыве фугаса, заложенного возле населенного пункта Шейх-Хиляль в провинции Хама погибли два человека, в том числе 12-летний подросток, пишет ТАСС. По данным SANA, террористы, которые хозяйничали ранее в провинции, оставили в сельской местности множество фугасов. Это было сделано, чтобы помешать налаживанию мирной жизни.

Боевики минировали дороги, поля, сады, постройки и в других аграрных регионах Сирии - в Дераа, Хасеке и Дейр-эз-Зоре. В прошлом году отсюда поступали сообщения о взрывах оставленных террористами фугасов.