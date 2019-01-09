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Рубрика: Власть

Сидеть строго по закону

Верховный суд разъяснил, какие права есть у заключенных
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Какие права имеются у заключенных независимо от того, где именно они находятся - уже отбывают наказание в колонии, ожидают суда в следственном изоляторе или доставляются на судебное заседание либо для проведения следственных действий в автозаках - разъясняется в постановлении Пленума Верховного суда, который публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе отмечается, что у судов нередко возникают вопросы при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Поясняется, что к числу лишенных свободы лиц относятся как осужденные по приговору суда, так и те, кто находится под административным или дисциплинарным арестом, в СИЗО, в автозаке, под домашним арестом. Для всех них должны соблюдаться одинаковые права. В частности, право на личную безопасность и охрану здоровья, на получение квалифицированной юридической помощи, на обращение в общественные наблюдательные комиссии, на доступ к правосудию, на свободу совести и вероисповедания, на обеспечение питанием и прогулки, на самообразование и досуг.

Оспорить можно не только условия содержания в СИЗО или колонии, но и условия перевозки заключенных

В постановлении разъясняется, что при нарушении этих прав следует обращаться в суды. Например, административный иск об оспаривании бездействия, связанного с необеспечением минимальных норм питания, подается в районный суд, на территории которого находится исправительное учреждение.

Фото: Depositphotos
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Подать иск могут лишенный свободы гражданин или его представитель, уполномоченные по правам человека, предпринимателей, детей; иные лица. Например, защитник может оспорить действия должностного лица, который препятствует свиданию с осужденным, а прокурор подать иск с требованием соблюдения условий содержания заключенных.

Учитывая "объективные трудности" собирания доказательств нарушения условий содержания заключенных, суды должны содействовать им в этом. В частности, запросить у администрации колонии фото или видео камеры либо назначить экспертизу условий содержания.

Оспорить можно не только условия содержания в СИЗО или колонии, но и условия перевозки. Суд должен оценивать вместимость транспортного средства и площадь на одного человека, освещенность и проветриваемость, температуру воздуха, обеспеченность водой и едой, длительность нахождения в пути.

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