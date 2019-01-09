Володин поставил задачи на весеннюю сессию

В Госдуме торжественно открылась весенняя сессия. Под звуки гимна РФ депутаты приступили к новому этапу напряженной работы. В их законотворческом портфеле в настоящее время 1164 законопроекта. Особо важные для общества инициативы нижняя палата должна будет рассматривать в приоритетном порядке, а реализацию законов возьмут "на карандаш". Эти и другие задачи перед коллегами поставил спикер ГД Вячеслав Володин.

Почти вдвое более продолжительная, чем осенняя, новая сессия станет шестой для текущего седьмого созыва нижней палаты.

- 2019 год для нас особый, он особый для нашей страны, - подчеркнул глава нижней палаты. - Это год начала реализации национальных проектов.

Задачи, которые поставлены президентом в Послании Федеральному Собранию, а также в указах, он назвал "судьбоносными" для депутатов.

- Решить их будет очень непросто, но это ждут наши избиратели, граждане нашей страны, и от этого во многом зависит, в том числе, будущее нашего государства, - заявил председатель ГД.

Среди самых актуальных он особо выделил задачи повышения уровня жизни, снижения в два раза бедности, улучшения жилищных условий, увеличения продолжительности жизни. В этом ряду и вопросы ускорения технологического развития нашей страны. "Эта большая работа должна позволить России выйти на новый уровень, - пояснил Володин. - Мы с вами должны войти в пять ведущих экономик мира.

К сессии депутаты подошли с "портфелем", включающим 1 тысячу 164 законопроектов. "Это почти в два раза меньше, чем то количество, которое было в 2016 году", - отметил спикер ГД. Напомним, что нынешнему созыву депутатов удалось практически избавиться от "наследства" их предшественников - законопроекты, "висящие" в базе долгие годы, были наконец рассмотрены (вместо двух тысяч осталось всего порядка сорока).

Говоря о содержании думского "портфеля", Вячеслав Володин особо выделил блок законопроектов, посвященных цифровой экономике. Предстоит рассмотреть инициативы о цифровых финансовых активах, о цифровых правах, о краудфандинге. "Мы эту работу обозначили одним из своих приоритетов и понимаем, что развитие этой сферы должно обеспечить переход нашей экономики на качественно новый уровень", - подчеркнул председатель ГД.

В указанном направлении Дума пойдет слаженно - профильные комитеты должны будут скоординировать работу, создать рабочие группы из экспертов, представителей делового, научного сообщества. Подготовиться необходимо заранее, ведь в ближайшее время в ГД поступят более 20 законопроектов по вопросам цифровой экономики, предупредил Володин.

В законотворческом портфеле, продолжил он, много инициатив, которые решают конкретные жизненные проблемы. На это, например, направлен законопроект о доступе родственников в реанимацию, о мониторинге пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, о доступе к мобильной геолокации для поиска детей, о паллиативной медицинской помощи. "Принятия этих законов ждут люди", - напомнил спикер ГД. В связи с этим он предложил при составлении плана законотворческой работы поставить общественно значимые законопроекты в приоритетную группу. Кроме того, продолжится практика первоочередного рассмотрения приоритетных инициатив фракции - по оценке спикера, она заметно стимулировала законотворческую деятельность.

Говоря о приоритетах Госдумы в текущей сессии, спикер подчеркнул важность завершения работы над законодательным обеспечением Послания президента РФ Федеральному Собранию. Депутатам осталось принять всего 12 законов из 99-ти, из них 10 законопроектов уже прошли первое чтение. Еще два проекта должно внести правительство, и Володин попросил кабмин ускорить этот процесс.

Поставил он задачу перед коллегами и в сфере усиления парламентского контроля.

- Если раньше в центре нашего внимания были вопросы разбора законодательных завалов, то сегодня на первый план выходит мониторинг и анализ правоприменительной практики, - подчеркнул Вячеслав Володин.

На кону большие деньги: в принятом бюджете страны на три года на 12 нацпроектов предусмотрены почти 5,7 триллиона рублей. Для того, чтобы средства тратились эффективно, нужно будет оперативно принимать решения их по перенаправлению на актуальные задачи (механизм для этого был заложен Думой при рассмотрении бюджета). Кроме того, необходимо обеспечить контроль за выполнением нацпроектов - специально для этого в своем регламенте Госдума закрепила норму об осуществлении такого контроля комитетами на постоянной основе.

В качестве дополнительной контрольной меры Володин предложил проводить выездные заседания Совета ГД. Этот формат уже хорошо себя зарекомендовал. Причем выезжать следует в те регионы, где есть необходимость дополнительного контроля над реализацией нацпроектов.

Принятые законы не всегда работают, как следует. Виной тому в том числе "запаздывание" нормативной базы, считает спикер ГД. В связи с этим необходимо решить проблемы, связанные с принятием подзаконных правовых актов в регионах. Володин напомнил, что уже приняты нормы регламентов Думы и правительства, которые позволяют нам синхронизировать эту работу. Но это только начало - впредь "необходимо выстроить систему, которая позволила бы через мониторинг и анализ правоприменения выйти на контроль над реализацией законов".

Госдума на первом посленовогоднем заседании одобрила примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии. Как сообщил первый зампред ГД Александр Жуков, она составлена с учетом приоритетов, о которых говорил спикер в своем выступлении. В программу вошли 114 законопроектов, в том числе ряд из них направлен на реализацию Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Цель этих законопроектов - формирование единообразных подходов к установлению антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, и также правовое регулирование запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков.

В повестке депутатов также будут поправки об уточнении административной ответственность за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Предлагается, кроме того, ввести административную ответственность за нарушения при выполнении государственного оборонного заказа.

Среди других инициатив Жуков выделил проект о блокировке сайтов, используемых для совершения мошеннических действий на финансовом рынке.

Парламентское большинство в нынешнюю сессию считает для себя приоритетным, в частности, облегчение доступа на аптечные полки дешевых и качественных отечественных лекарств, регулирование вопросов утилизации опасных бытовых отходов, формирование отдельной госпрограммы развития сельских территорий.

Говоря о самых резонансных инициативах из предстоящей повестке, депутаты разных фракций отмечали законопроект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, а также инициативу о наказании за недостоверную информацию в СМИ и публикации, выражающие неуважение к государству. В ходе весенней сессии Госдума также планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о возвращении курительных комнат в здания аэропортов.

Помимо законотворческой деятельности, нижнюю палату парламента в нынешнем полугодии ждет начало реконструкции зала пленарных заседаний.