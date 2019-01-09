Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open

В Мельбурне состоялись первые матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису. По их итогам определились участницы второго раунда квалификационного турнира, среди которых оказалось и восемь россиянок.

Так, пробилась в следующий круг Наталья Вихлянцева, в стартовом матче выбившая из борьбы китаянку Дуань Инъин 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теперь Наталья поборется с голландкой Бибиан Схофс. Победы одержали Людмила Самсонова - ей предстоит встретиться с чешкой Каролиной Муховой, - а также Анна Калинская и Виталия Дьяченко, которые теперь сыграют между собой. Прошла дальше и Ирина Хромачева, она сыграет с представительницей Австралии Оливией Роговской.

Эти матчи состоялись сегодня, а накануне, напомним, выиграла свой поединок Софья Жук - она одолела хорватку Яну Фетт и встретится с американкой Кристиной Макхэйл. Вероника Кудерметова переиграла спортсменку из Италии Ясмине Паолини, в следующем круге она сразится с немкой Анной Заей.

Кроме того, продолжает выступление на турнире Варвара Флинк. Ее соперницей станет австралийка Астра Шарма, которая, в свою очередь, победила нашу Веру Звонареву - 6:3, 6:2.

Также среди российских теннисисток не сумела выйти во второй круг Ольга Дорошина, проиграв японке Мисаки Дои. Проиграла свой матч и Валентина Ивахненко - она не справилось с выступающей за Испанию Аленой Большовой.