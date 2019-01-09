Windows 10 после обновления съест еще больше места на диске

В ближайших обновленияx Windows 10 появится не самая приятная для пользователей функция. Теперь операционная система будет заранее резервировать место на жестком диске для скачивания обновлений. Объем полезного пространства на системном носителе уменьшится на семь гигабайт, сообщила пресс-служба Microsoft.

Такой шаг связан с тем, что ранее при недостатке свободного места на диcке Windows 10 сворачивала процесс обновления и выдавала сообщение об ошибке, а пользователям приходилось вручную расчищать свои файловые "завалы". Теперь часть места всегда будет отведена под загрузку апдейтов, и воспользоваться им в личных целях пользователю не удастся.

"Зарезервированное хранилище" - так называется нововведение - будет реализовано в Windows уже совсем скоро. Больше других от его появления пострадают владельцы планшетов и ноутбуков с небольшим объемом SSD-дисков - часто их емкость составляет 32-64 гигабайта, и потеря 7 гигабайт может быть существенной.