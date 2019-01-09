Журфак МГУ откроет двери для абитуриентов

13 января на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет День открытых дверей. Абитуриенты и их родители смогут заглянуть в аудитории, расспросить специалистов об особенностях приема, вступительных испытаниях, олимпиадах, подготовительных курсах и обучении на факультете. Кроме того, для гостей журфака будет организованы мастер-классы и экскурсии по знаменитому Дому на Моховой.

Школьники также смогут узнать, как сегодня проходит олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую проводит "Российская газета", журфак МГУ и "Радио России", и как стать ее участником в следующем учебном году. И самое главное - абитуриенты смогут задать вопросы декану журфака профессору Елене Леонидовне Вартановой.

В программе: 15:00 - консультации по поступлению с сотрудниками приемной комиссии. В это же время пройдет экскурсия по факультету журналистики МГУ. В 15:30 состоится выступление Елены Вартановой на тему: "Поступление 2019".

Место встречи - 13 января 2019 года, факультет журналистики МГУ (ул. Моховая, д. 9).

Справка "РГ"

Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова - самый большой журфак в стране. Его выпускники работают в крупнейших газетах, книжных издательствах, журналах, теле- и радиокомпаниях, интернет-СМИ, в рекламных агентствах и в службах по связям с общественностью.