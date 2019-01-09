Звезды российского шоу-бизнеса поспорили о нецензурной лексике

Выступая на Russian Music Festival в Абу-Даби, 37-летний российский певец и актер Дима Билан сделал заявление, вызвавшее широкий резонанс. А именно - артист предложил ввести в РФ музыкальную цензуру, поскольку то, что сейчас происходит - это "абсолютный трэш".

"Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки", - порассуждал певец. Указав, что "должны быть структуры, которые будут просеивать все это". При этом Дима акцентировал, что, хоть он и "открыт миру", то, что сейчас происходит, - это, по его мнению, перебор.

После чего коллеги артиста разделились на два лагеря. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин, не так давно устроивший в соцсетях стихотворный "баттл" с Сергеем Шнуровым, Билана поддержал. Поскольку считает, что вседозволенность и безнаказанность среди музыкальных исполнителей действительно существует. И здорово, что "кто-то приходит к этой идее". "Я рад, что у Димы возникла такая мысль", - приводит слова продюсера "Вечерняя Москва".

При этом Пригожин поддержал и идею Билана по созданию контролирующего органа. Где бы специалисты сидели, и "давали объективные оценки".

Билану и Пригожину оппонирует певец и актер Родион Газманов, сын Олега Газманова, считающий, что публика имеет право решать, что и как ей слушать. И искусство не должно никаким образом подвергаться цензуре.

"Безусловно, есть законодательство, есть определенные возрастные ограничения, конечно, это необходимо. Но чем меньше искусство ограничивается, тем это лучше для этой сферы", - цитирует газета Газманова. "Нецензурная лексика, если она нравится публике, тоже нормальна", - продолжил артист.

Заключив, что "есть свои жанры и нельзя зрителя заставлять что-то смотреть или не смотреть"..

Родион Газманов родился в 1981 году в Калининграде. Исполнитель "детских" мегашлягеров "Люси", "Танцуй, пока молодой!" и "Бескозырка" - в дуэте с отцом. Как актер снялся в картине 1994 года "Поезд до Бруклина". С 2018 года в паре с Ириной Пудовой ведет программу "Сегодня. День начинается" на "Первом канале".