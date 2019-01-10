15 января (вторник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция генерального директора Московского областного БТИ Александра Беднягина на тему: "Что нового ждет садоводов и огородников в 2019 году: ключевые изменения в дачном законодательстве".

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- упрощенный порядок оформления недвижимости: кому надо успеть до 1 марта 2019 года;

- что такое уведомительный порядок строительства;

- cамострой: какие постройки могут быть признаны самовольными;

- новые правила прописки для садоводов;

- как перевести садовый дом в жилой и для чего;

- являются ли хозяйственные постройки объектами недвижимости;

- тонкости в оформлении земельного участка - нужно ли устанавливать границы;

- перевод в электронный вид услуги по согласованию строительства домов;

- какие документы необходимо подготовить для регистрации прав, кто их готовит. Как правильно выбрать кадастрового инженера.

Пресс-конференция приурочена к вступлению в силу с 1 января 2019 года законодательства, устанавливающего новые правила в жизни владельцев дач.