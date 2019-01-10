Аэрофлот занял пятое место в мире и второе в Европе по пунктуальности исполнения рейсов в 2018 году

По версии ведущего британского авиационного издания FlightGlobal, которое ежегодно оценивает данные авиакомпаний и публикует их в онлайн режиме, Аэрофлот занял пятое место в мире и второе в Европе по пунктуальности полетов в 2018 году.

А согласно опубликованному рейтингу FlightStats On-Time Performance Service (OPS) Awards Аэрофлот занял второе место в Европе, уступив лишь авиакомпании KLM.

В течение 2018 года Аэрофлот выполнил в соответствии с расписанием 82,98% рейсов. Это - один из лучших результатов в мировой отрасли.

Рейтинг FlightStats OPS Awards является наиболее авторитетным и объективным в мире. Он базируется на анализе более 120 тыс. авиарейсов, совершаемых ежедневно. При этом в режиме реального времени ведется мониторинг как отправлений, так и прибытий, данные о которых поступают из 600 глобальных источников.

"Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания - наш приоритет при оказании услуг".

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них - строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах - нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.