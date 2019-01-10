Балерина из Киргизии Ясмин Джанботоева стала обладателем гран-при на международном детско-юношеском конкурсе-фестивале классического и современного танца в номинации "соло 14-17 лет", проходившем в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие около тысячи конкурсантов.

Фестиваль в северной столице России проводится ежегодно после Нового года. Киргизстанцы принимают в нем участие уже в седьмой раз, и каждое их выступление не оставляет равнодушным ни публику, ни жюри.

Блестящее выступление учащейся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева Ясмин Джанботоевой покорило строгих судей, и они практически единогласно присудили ей гран-при фестиваля.

- Если я назову Санкт-Петербург родиной русского балета, то, наверное, не ошибусь, - рассказала Ясмин корреспонденту "РГ". - Ведь здесь расположено знаменитое училище имени Вагановой, выпускавшее самых именитых балерин. Я очень волновалась, но у меня было огромное желание показать себя с самой лучшей стороны. Тем более, что балет для меня - жизнь. Я очень волновалась, а когда услышала, что стала обладателем гран-при, показалось, что это происходит не со мной.

Вместе с юным дарованием поздравления принимали ее мама и педагоги - Аида Ахмадалиева и Наталья Аксенова, которые подготовили не одно поколение мастеров киргизского балета.