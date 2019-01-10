Банк России предпочел долларам юани и йены

Объем активов ЦБ РФ в иностранных валютах и золоте с июля 2017 года по июнь 2018 года вырос на 40,4 миллиарда долларов и достиг 458,1 миллиарда, говорится в опубликованном на сайте мегарегулятора "Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно приведенной в документе статистике, за год ЦБ РФ нарастил долю евро в своем портфеле с 25,1 процента до 32 процентов, а вот доля долларов значительно упала - с 46,3 процента до 21,9 процента. Активы в юанях рекордно выросли - с 0,1 процента до 14,7 процента. На 20 миллиардов долларов выросли вложения ЦБ РФ в японские йены. На их долю теперь приходится 4,5 процента валютных активов ЦБ. Кроме того, Банк России покупал фунты стерлингов (6,3 процента активов), канадские и австралийские доллары (2,9 процента и 1 процент активов соответственно).

Ставка на юани оказалось верной: в то время как доходность долларового портфеля составила всего 0,25 процента, доходность портфеля в юанях оказалась равна 3,2 процента. Доходность евро за год была отрицательной.