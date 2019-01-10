Даже взрослый, попавший в стационар, мечтает поскорее поправиться и выписаться из больницы, а что уж говорить о детях. Однообразная обстановка, монотонные процедуры, режим, таблетки - все это утомляет ребят. Но все резко меняется, если в палату входят... больничные клоуны.

Когда весельчаку не по себе

Однажды в отделении детской гематологии и онкологии появилась пара необычных посетителей. Одеты они были как врачи, но медицинскую экипировку "разбавляли" забавные красные носы. Точь-в-точь как у коверных в цирке. Один держал в руках огромный шприц с надписью "Укол радости", сопровождавшая его девушка буквально утопала в разноцветных воздушных шариках. Сопровождал пару пудель персикового цвета с маленьким белым колпачком на голове. "Кузя, Кнопочка и Персик", - представились они удивленным детям.

Забавные сценические псевдонимы выбрали для себя и своего четвероногого друга супруги Равиль и Леонора Бицаровы. Они одними из первых в республике освоили редкую профессию больничных клоунов. Вот уже три года Кузя, Кнопочка и Персик каждую неделю навещают маленьких пациентов, которые с нетерпением ждут с ними встречи.

- Доктор-клоун - не клоун и не доктор, - пояснил корреспонденту "РГ" Равиль Бицаров. - Клятву Гиппократа не давал, но обязан не навредить. Он может сделать из воздушных шариков пуделя, но иногда дети плачут, хотят выговориться, и клоун должен найти слова, чтобы успокоить и поддержать ребенка.

Идею организовать в детском отделении гематологии и онкологии больничную клоунаду подала глава благотворительного фонда "Help the children - SKD" Елена Конева. Сегодня же проект курирует исполнительный директор организации Елена Перевозникова. В республике, по ее словам, это единственный подобный проект, но он приносит плоды. Врачи говорят, что благодаря докторам-клоунам дети быстрее выздоравливают.

- Сам я по профессии музыкант и учитель пения, - делится Равиль. - Когда нам предложили выступать перед больными детьми, мы с супругой попросили время на размышление. Да, раньше мы устраивали детские праздники, но для здоровых ребятишек, а тут зрители с тяжелым недугом. На подготовку программы взяли месяц. Дети, конечно, остаются детьми, больные они или здоровые. Но представьте ситуацию, когда отработал представление, а в следующий раз узнаешь, что кого-то из малышей уже нет...

Доктору-клоуну, как утверждает Равиль, очень важно быть веселым и жизнерадостным. Он должен вселить в больных детей веру в то, что они поправятся и всеми способами укрепить это чувство.

Айда запузыримся

Шоу мыльных пузырей - одна из самых любимых детьми программ. Сложно подсчитать, сколько для этого различных прибамбасов приносит с собой Равиль. Пузыри у него получаются разные - от крошечных до размера с огромный мешок, в котором можно запросто поместить маленького зрителя. Очень нравится детям трюк "скафандр". Голова добровольного участника шоу из зрителей на секунду оказывается внутри мыльного пузыря. Попробовать себя в роли космонавта выстраивается целая очередь.

К малышам, которые не могут встать с постели, доктора-клоуны заходят сами. И, разумеется, с подарками. К примеру, делают из воздушных шариков различных зверушек и тут же вручают детям.

- Больничные клоуны - замечательная идея, - поделилась впечатлениями мама одной из пациенток Айсулу М. - Вы не представляете, как дети их ждут. Некоторые даже выписываться не хотят, пока не попрощаются с Кузей и Кнопочкой. Когда веселятся дети, родителям становится как-то легче. Вы же понимаете, мы находимся тут сутками. Все процедуры проходят на наших глазах, и мы чаще видим здесь слезы, чем смех. Поэтому, когда выпадают такие минуты радости, тоже веселимся. Клоун дает ребенку возможность не только смеяться, но и избавиться от негативных эмоций.

Кудрявый хвост бежит

Самый любимый зрителями участник клоунской компании - пудель Персик. Его любят все, начиная от главврача и заканчивая санитаркой, не говоря уже о пациентах. Собака в буквальном смысле очаровала каждого. С появлением пуделя в детском отделении онкологии практически прекращается детский плач.

Виляя кудрявым хвостиком, Персик заглядывает в палаты, а после чинно направляется в игровую комнату, где становится главным героем представления. Персик запрыгивает на спину Кузе, потом весело кружится на двух лапах, виляет хвостом.

- Персика мы готовили для работы в больнице, и у него есть специальный допуск, сделаны все необходимые прививки, - знакомит Равиль со своим питомцем. - Он понимает специальные команды и очень любит, когда ребята аплодируют. Многие дети хотят поделиться с ним едой, но мы стараемся убедить их не делать этого. Во-первых, он потом плохо работает, а во-вторых, это может быть опасно для самого ребенка.

Вместо P.S.

Представление закончено, и ребятишки разбредаются по палатам, делясь впечатлениями. Вдруг кто-то тихонько трогает Кузю за рукав.

- А вы еще придете? - чуть слышно спрашивает мальчуган лет семи. - Приходите, пожалуйста, я вас очень буду ждать.

- Конечно. Ты только держись, малыш.

Хлопнули по рукам, и маленький пациент, приободрившись, отправился в палату.

Справка "РГ"



В мире существует более 30 организаций больничной клоунады. Целая школа по подготовке подобных специалистов создана и в России. Руководит ею Константин Седов - первый профессиональный больничный клоун в РФ. Его коллеги сегодня работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Орле, Иваново.