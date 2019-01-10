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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

10.01.2019 12:17
Текст: Игорь Зубков

ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.

Фото: istockphoto.com
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В нем говорится, что некоторые банки повышали ставки, а затем разными путями пытались снизить размера своих обязательств перед вкладчиками. Например, вводили запрет на пополнение вкладов или комиссии за это, либо устанавливали комиссии за снятие и перечисление средств по окончании срока вкладов.

ФАС возбудила ряд дел по таким случаям на основании обращений вкладчиков. Такие действия банков могут приводить к возникновению у них необоснованных преимуществ перед конкурентами, а также подрывают доверие к банковской системе в целом.

"Изменение конъюнктуры рынка не может являться основанием для нарушения законодательства и неисполнения банками принятых в рамках уже заключенных договоров обязательств перед вкладчиками", - отмечается в письме.

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