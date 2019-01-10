Новости

Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА 17:43
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ 17:37
Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16% 17:36
На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным 17:34
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 17:30
В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских 17:24
Израильская компания скрестила СКС и американский M4 17:22
Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары 17:09
В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов 17:02
На Украине рухнули цены на подержанные иномарки 16:47
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 16:44
Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт 16:42
Найден крупнейший клад медного века 16:39
В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 18:01
Рубрика: Экономика

Доллар не вынес санкций

Текст: Игорь Зубков
Апрельский пакет американских санкций заставил Банк России изменить привычный взгляд на оптимальную структуру золотовалютных резервов. Он вдвое сократил номинированные в долларах активы и перераспределил вложения в пользу евро, китайского юаня и японской иены, а также золота.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За апрель-июнь 2018 года Банк России сократил активы в долларах США с 43,7% до 21,9%, или почти на 100 млрд долларов, следует из обзора по управлению активами в иностранной валюте и золоте (как крупный покупатель ЦБ публикует его с 6-месячным лагом). Это подтверждает отчетность казначейства США о держателях американского госдолга (за апрель-май Россия сократила вложения с 96,1 млрд до 14,9 млрд долларов), но она ничего не говорила о том, во что переложился Банк России.

Как оказалось, прежде всего в евро (+46 млрд долларов), что довело его долю в общей корзине до 32 процентов, и в юань (около 32 млрд, 14,7%). Примерно на 20 млрд выросли вложения в иену. Такие действия регулятора логичны в условиях нависающего санкционного давления со стороны США, потенциально снижая чувствительность экономики к возможным ограничениям, отмечают аналитики Росбанка.

Доля активов США сократилась втрое, на первое место вышло золото в хранилище ЦБ, а среди вложений в активы других стран первенство перешло к Франции

Обычно при выборе оптимальной структуры резервов центральные банки отталкиваются от двух факторов: их потенциального использования и инвестиционной привлекательности (то есть рассматривают соотношение риска и доходности), объясняет аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

По географическому распределению резервов доля активов США сократилась с 29,4% до 9,6%, на первое место вышло золото в хранилищах Банка России (16,9%). Доля золота, которое считается "защитным" активом, во второй половине года продолжала расти. Сейчас она составляет около 18%, что характеризует Банк России как очень консервативного инвестора: в среднем по миру доля золота в резервах 9-10%, отмечает Баранова.

Фото: depositphotos.com
Банк России не поддержал приравнивание подарочных карт к банковским

Среди вложений ЦБ в активы зарубежных стран первенство перешло от США к Франции, чья доля выросла с 12,7 до 15,5%. За ней следует Германия (рост с 10,4 до 12,7%). Перемещение активов в Германию и Францию может производиться в условиях сохранения их долларового номинала и служить лишь подготовкой к дальнейшим "дедолларизационным" шагам, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Резкое увеличение доли Китая в географическом распределении активов (с 0,1% до 11,7%) могло стать основным фактором снижения эффективности управления портфелем ЦБ - китайская валюта активно девальвировалась на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем в 2018 году. В целом "защитный" переход в альтернативные активы, скорее всего, отразился снижением уровней доходности портфеля регулятора, считает Покатович.

По данным казначейства США за октябрь 2018 года, объемы американского госдолга у иностранных держателей снизились до 6,19 трлн долларов против 6,32 трлн годом ранее. Это следствие выхода из US Treasuries Китая и Японии на сумму около 126 млрд долларов. Большинство стран с развитой экономикой, включая страны ЕС, демонстрирует обратную тенденцию в виде наращивания удерживаемых объемов госдолга США, отмечает Покатович. "Такое положение дел, в особенности в ЕС, демонстрирует то, насколько все еще далеки от реального воплощения планы по дедолларизации мировой экономики", - говорит аналитик.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии