Апрельский пакет американских санкций заставил Банк России изменить привычный взгляд на оптимальную структуру золотовалютных резервов. Он вдвое сократил номинированные в долларах активы и перераспределил вложения в пользу евро, китайского юаня и японской иены, а также золота.

За апрель-июнь 2018 года Банк России сократил активы в долларах США с 43,7% до 21,9%, или почти на 100 млрд долларов, следует из обзора по управлению активами в иностранной валюте и золоте (как крупный покупатель ЦБ публикует его с 6-месячным лагом). Это подтверждает отчетность казначейства США о держателях американского госдолга (за апрель-май Россия сократила вложения с 96,1 млрд до 14,9 млрд долларов), но она ничего не говорила о том, во что переложился Банк России.

Как оказалось, прежде всего в евро (+46 млрд долларов), что довело его долю в общей корзине до 32 процентов, и в юань (около 32 млрд, 14,7%). Примерно на 20 млрд выросли вложения в иену. Такие действия регулятора логичны в условиях нависающего санкционного давления со стороны США, потенциально снижая чувствительность экономики к возможным ограничениям, отмечают аналитики Росбанка.

Доля активов США сократилась втрое, на первое место вышло золото в хранилище ЦБ, а среди вложений в активы других стран первенство перешло к Франции

Обычно при выборе оптимальной структуры резервов центральные банки отталкиваются от двух факторов: их потенциального использования и инвестиционной привлекательности (то есть рассматривают соотношение риска и доходности), объясняет аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

По географическому распределению резервов доля активов США сократилась с 29,4% до 9,6%, на первое место вышло золото в хранилищах Банка России (16,9%). Доля золота, которое считается "защитным" активом, во второй половине года продолжала расти. Сейчас она составляет около 18%, что характеризует Банк России как очень консервативного инвестора: в среднем по миру доля золота в резервах 9-10%, отмечает Баранова.

Среди вложений ЦБ в активы зарубежных стран первенство перешло от США к Франции, чья доля выросла с 12,7 до 15,5%. За ней следует Германия (рост с 10,4 до 12,7%). Перемещение активов в Германию и Францию может производиться в условиях сохранения их долларового номинала и служить лишь подготовкой к дальнейшим "дедолларизационным" шагам, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Резкое увеличение доли Китая в географическом распределении активов (с 0,1% до 11,7%) могло стать основным фактором снижения эффективности управления портфелем ЦБ - китайская валюта активно девальвировалась на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем в 2018 году. В целом "защитный" переход в альтернативные активы, скорее всего, отразился снижением уровней доходности портфеля регулятора, считает Покатович.

По данным казначейства США за октябрь 2018 года, объемы американского госдолга у иностранных держателей снизились до 6,19 трлн долларов против 6,32 трлн годом ранее. Это следствие выхода из US Treasuries Китая и Японии на сумму около 126 млрд долларов. Большинство стран с развитой экономикой, включая страны ЕС, демонстрирует обратную тенденцию в виде наращивания удерживаемых объемов госдолга США, отмечает Покатович. "Такое положение дел, в особенности в ЕС, демонстрирует то, насколько все еще далеки от реального воплощения планы по дедолларизации мировой экономики", - говорит аналитик.