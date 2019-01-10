Центробанк разменял доллары на юани и евро

Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4% за год. При этом доля евро выросла до 32%, а китайского юаня - на 14,7%. Увеличилось использование и прочих валют, среди которых фунты стерлингов (6,3%), японские иены (4,5%), канадские (2,9%) и австралийские (1%) доллары.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте регулятора 9 января "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте". Речь идет о данных на конце июня 2018 года.

Юань за период с июня 2017-го по июнь 2018-го показал наиболее высокую доходность. Она составила 3,2% годовых. У доллара США этот показатель составил 0,35%, а у евро - минус 0,17%.