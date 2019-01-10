Чем удивит гостей Беларуси туристический календарь

Если заглянуть в программу знаменательных дат и событий наступившего года в Беларуси, становится понятным, почему и для туристической индустрии в ней щедро отводится лидирующая позиция.

Только столичные власти предлагают гостям и жителям республики более 80 увлекательных мероприятий, в череде которых особое место отводится, конечно, предстоящим II Европейским играм, которые с 21 по 30 июня соберут в Минске более 4 тысяч атлетов из 50 стран.

В-первых, в дни европейских "олимпийских стартов" будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта. А во-вторых, состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Кроме того, любителей ледового балета ожидает в этом году чемпионат Европы по фигурному катанию, континентальные соревнования по биатлону и "Гонка Легенд", международные соревнования по велоспорту "Гран-при Минска", Минский полумарафон и этот зрелищный список можно верстать еще очень долго.

Туристов, информирует БЕЛТА, приглашают принять участие и в праздничных торжествах с элементами национальных обрядов и традиций. В государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце, в частности, пройдет целая кавалькада гуляний: "Грамнiцы", "Кахаем па-беларуску", "Масленiца", "Даравальная нядзеля", "Гуканне вясны", "Вербніца", "Старажытная Купалле", "Дажынкi", "Каляды" и многие другие.

Увлекательную обрядовую программу презентует и музейный комплекс "Дудутки" в сорока километрах от столицы. Здесь всех желающих будет ожидать увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегустация самобытных блюд, зоосад и даже катание на лошадях.

В ноябре ценителей киноискусства приглашают на популярный кинофестиваль "Лістапад", который уже давно именуется одной из визитных карточек культурной жизни города. А в декабрьские вечера ценителей классической музыки соберет традиционный Рождественский оперный форум.

В афише уже значатся концерты популярных белорусских и зарубежных исполнителей, творческих коллективов. Ярких музыкантов соберет и проект "Мінскі джаз" и Международный фестиваль Юрия Башмета. Концертные залы и музеи столицы разрабатывают тематические программы к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Дню Независимости, Дню города, рождественским и новогодним праздникам.

Щедрым обещает стать на встречу с мастерами искусств и весенний май. В это время состоятся акция "Ночь музеев", фестиваль электронной музыки, ЗОЖ-фест, будет дан старт и летнему музыкально-туристическому сезону в Верхнем городе. А карнавал "VIVA Ровар" откроет в Минске велосезон, всех желающих пригласит и фестиваль-ярмарка ремесел "Вясновы букет".

Бурю положительных эмоций вызывает не только у молодежи и фестивали "Эпоха рыцарства", "Улетный фест", "Наш Грюнвальд". А в осенние дни запланирован Rally Minsk, международный фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны" и форум театрального искусства "ТЕАРТ".