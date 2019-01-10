Зачем потребовалось обновлять стандарты алкогольной продукции и как победить нелегальную торговлю. Об этом "РГ" расспросила руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина.

Покупка дорогой бутылки шампанского совсем не гарантирует, что качество ее содержимого будет под стать цене. Фото: REUTERS

Говорили не только об этом, но начали с того, что производители давно научились обманывать официальные методы диагностики напитков. Представители лабораторий уверяют: если проверить, например, легальный коньяк современными методами изотопного анализа, будет выявлено немало фальсификата.

Получается, покупая коньяк в магазине, мы не можем быть уверены в его безопасности? По вину такая же картина?

Игорь Алёшин: Действительно, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов коньяка находится в зоне риска. Но необходимо понимать, что речь идет, например, о несоответствии заявленного возраста, тому, что указан на бутылке или о происхождении сырья. То есть дело не столько в безопасности, сколько в том, что потребителя вводят в заблуждение.

Актуален этот вопрос и для вина. Конечный продукт в ряде случаев только разливается на территории нашей страны, а виноматериал изготавливается за тысячи километров.

На мой взгляд, помимо прочих мер здесь имеет смысл задуматься об обновлении существующих стандартов. Но, разумеется, все изменения должны проходить во взаимодействии органов госвласти и участников рынка.

То есть нужно обновить стандарты качества алкоголя?

Игорь Алёшин: Да, нам нужно составить перечень испытательных и измерительных методик, актуализировать их. Сейчас для измерения используются методы, соответствующие техническому развитию страны 70-80-х годов прошлого века.

Работа уже началась?

Игорь Алёшин: Начинается прямо сейчас. 5 декабря 2018 года Совет ЕАЭС принял техрегламент "О безопасности алкогольной продукции". Документ обсуждался восемь лет!

Он появился в результате многочисленных переговоров. Планируется создать единый рынок алкогольной продукции. Пять стран будут использовать согласованные термины.

И когда он заработает?

Игорь Алёшин: Вступит регламент в силу через два года. Но это время пройдет быстро, между тем нужно провести значительную работу. Нам придется серьезно обновить систему контроля качества алкогольной продукции.

Прежде всего, необходимо определиться с перечнями ГОСТов, выполняя которые участники рынка будут подтверждать соответствие требованиям регламента.

Знаете, последняя инвентаризация ГОСТов проводилась Росалкогольрегулированием в 2013 году. На тот момент их было 170. Часть документов морально устарела - это стандарты 80-х годов прошлого века. Так что и здесь необходима серьезная актуализация.

Если этого оперативно не сделать, Российской Федерации придется пользоваться стандартами стран Евразийского экономического союза.

Успеем, Игорь Олегович?

Игорь Алёшин: К сожалению, мешает незавершенная реформа отраслевых технических комитетов по стандартизации. Именно на них, по действующему законодательству, возложена работа по актуализации ГОСТов.

Нужно также определиться с органами, уполномоченными на осуществление надзора за соблюдением требований регламента.

Наконец, чтобы обеспечивать контроль за соблюдением всех требований регламента, потребуется усилить лабораторную базу, которую мы имеем в своем распоряжении.

Уже очевидно, что потребуется внесение изменений в отраслевой закон. Сейчас мы готовим план реализации техрегламента, который представим в минфин.

Закрыли 500 заводиков

Помимо качества алкоголя есть также проблема контрафакта. Как с ним бороться?

Игорь Алёшин: Прежде всего, определимся с терминологией. Контрафакт - это подделка под какой-либо известный товарный знак. Подделывают, в первую очередь, водочные бренды. Доля этой категории нелегального алкоголя сейчас минимальна.

Есть также нелегальная алкогольная продукция, которая выпускается без уплаты налогов, вне Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) (она предназначена для государственного контроля над объемом производства и оборота алкогольной продукции - ред.). В легальной рознице доля нелегальных спиртных напитков стремится к нулю. Сработала система ЕГАИС, минимальные цены и контрольные мероприятия с ФСБ и МВД.

Вы хотите сказать, что проблема исчерпана?

Игорь Алёшин: Конечно, пока нельзя говорить, что проблема полностью решена. Нелегальный алкоголь реализуется в нелицензионной рознице.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, как и контроль за соблюдением требований, находится в ведении субъектов Российской Федерации. Они совместно с правоохранительными органами ведут работу на местах.

Мы, со своей стороны, обеспечиваем их в онлайн-режиме информацией из системы ЕГАИС о легальности той или иной продукции, при необходимости подключаемся к проверочным мероприятиям. Кроме того, с коллегами из ФСБ, МВД и прокуратуры постоянно выявляем и пресекаем деятельность подпольных заводов и складов.

По экспертным оценкам, от 30 до 60 процентов коньяка по тем или иным причинам находится в зоне риска. Это может быть ложная информация на этикетке о возрасте или происхождении сырья. У вина такие же проблемы

И какие результаты приносит эта борьба с нелегалами?

Игорь Алёшин: Пока есть данные только за одиннадцать месяцев прошлого года. С нелегальных производств и складов было вывезено более 18 миллионов литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это немного меньше, чем годом ранее. А вот самих подпольных заводов ликвидировано более 140. В прошлом году было ликвидировано 122 незаконные производственные площадки.

Получается, боремся с контрафактом, а нелегальных заводов выявляем все больше?

Игорь Алёшин: Противоречивая, на первый взгляд, динамика объясняется просто.

Сейчас нелегальным производством алкоголя все больше занимаются не промышленные предприятия, а мелкие кустарные цеха, расположенные в ангарах, подвалах, гаражах. Они оснащены самым примитивным оборудованием и используют в качестве сырья медицинский спирт. Как правило, мощности таких "цехов" крайне невелики. Но при этом развернуть подобное "производство" недобросовестному предпринимателю достаточно просто.

В целом за три года, с момента вступления в силу постановления правительства о реализации мер по пресечению незаконных производства и оборота спирта и алкогольной продукции, закрыто более 500 нелегальных производств. Из незаконного оборота изъято 90 миллионов этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Разливайки не унимаются

Контрафактный алкоголь также сбывается нелегально. Например, говорят специалисты, его поток сейчас уходит в так называемые разливайки - магазины по розливу спиртного, прежде всего пива. Они растут как грибы, часто на первых этажах жилых домов. Что с этим делать?

Игорь Алёшин: Есть разные способы сбыта нелегальной продукции, в том числе и этот. В ходе контрольных мероприятий мы также выявляем все больше так называемых псевдопивных напитков. На этикетке написано пивной напиток, а на самом деле это слабоалкогольная продукция с добавлением этилового спирта.

Другой распространенный случай - полный либо частичный отказ от предоставления различных отчетных документов, в первую очередь деклараций об объемах производства со стороны мелких производителей пива.

Очевидно, что существующие механизмы контроля за этим рынком необходимо менять. Как это лучше сделать - будет решать минфин и правительство.

Для того чтобы узнать, легальный ли алкоголь, не обязательно вскрывать бутылку. Для этого есть система ЕГАИС. Фото: Reuters

А интернет? Здесь у вас появились новые полномочия. Помогают?

Игорь Алёшин: Блокировка сайтов - вполне эффективная мера как часть работы по выявлению и пресечению незаконного оборота алкоголя.

С момента закрепления за Росалкогольрегулированием таких полномочий, то есть с 15 июня 2018 года, было принято более трех тысяч решений о блокировке сайтов-нарушителей. Около двух тысяч устранили нарушения, а свыше 900 сайтов были заблокированы Роскомнадзором.

Не запретить ли также кафе, алкомаркеты, пивные магазины на первых этажах жилых домов? Были такие инициативы.

Игорь Алёшин: Мне о них известно. Однако одними запретами проблему не решить. Закрывая и запрещая, мы лишь перераспределим потоки нелегальной продукции из одного канала в другой. При этом основная задача - защита граждан от нелегальной продукции - решена не будет.

Рынок не делится

Стоит ли вводить отдельное более строгое регулирование в пивоваренной отрасли?

Игорь Алёшин: Уже долгое время обсуждается лицензирование производства и оборота пива, а также введение маркировки в пивоваренной отрасли. Это может обеспечить прослеживаемость движения товара по цепочке и сразу значительно сократит долю нелегальной продукции. Касается также и других отраслей, например винодельческой.

В 2017 году правительство рассматривало инициативы о раздельном регулировании алкогольного рынка. Тогда решили, что регулирование должно осуществляться в рамках единого закона. При этом отдельным видам продукции могут быть посвящены специальные разделы.

Не так давно этот вопрос поднимался и на заседании Общественного совета при Росалкогольрегулировании. Была горячая дискуссия. В итоге участники сошлись на том, что пиво - это алкоголь, а его производство и оборот нуждаются в регулировании.

От каких-то запретов, может, все-таки стоит отказаться?

Игорь Алёшин: В действительности, регулирование в отрасли упрощается с внедрением современных технологий. С 1 октября 2018 года в ЕГАИС введен "помарочный учет". Теперь система позволяет хранить цепочки поставки продукции и отслеживать ее движение с использованием механизмов технологии блокчейн. Появилась возможность отказаться от некоторых прежних методов регулирования.

И вот уже с 1 января 2018 года для участников ЕГАИС были отменены декларации, а с 1 июля - часть сопроводительных документов к обороту алкоголя.

Сейчас совместно с Экспертным советом Росалкогольрегулирования готовится перечень неактуальных форм регулирования, которые можно было бы отменить.

Например, учитывая, что продажи алкогольной продукции контролируются ЕГАИС, планируем отменить журналы учета розничной продажи алкогольной продукции.

Сейчас автомобильные перевозки спирта полностью прослеживаются ЕГАИС и АСКП, а с 1 июня 2019 года в таком же порядке будут отслеживаться железнодорожные перевозки спирта, поэтому можно отказаться от уведомлений, представляемых при поставке спирта.

В связи с принятием техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" стал избыточным ранее установленный правительством России перечень пищевого сырья, используемого для производства спирта.

Будете выходить с инициативой об изменении законодательства?

Игорь Алёшин: В ближайшее время планируем завершить обсуждение этих вопросов на наших экспертных площадках. Затем предложим министерству финансов соответствующие изменения законодательства.

Ключевой вопрос

Паленый алкоголь обнаружит смартфон

Игорь Олегович, посоветуйте, как выбрать качественный алкоголь?

Алёшин: Наверное, не скажу ничего нового. Легальный алкоголь продается только в лицензированных магазинах. Он не продается в ночное время, в палатках, ларьках, из-под полы и в интернете.

Нельзя также купить легальный алкоголь в пластиковых канистрах и бутылках без марок.

А как проверить легальность торговой точки?

Алёшин: Очень просто. При помощи бесплатного приложения для смартфонов "АнтиКонтрафакт Алко" можно убедиться, что у магазина, в который придет покупатель, есть действующая лицензия.

Также приложение покажет, что продукция на его полке произведена по всем правилам и зафиксирована в ЕГАИС. Кстати, прямо в приложении любой потребитель может также сообщить в Росалкогольрегулирование о выявленных нарушениях.

А что вы сами предпочитаете выпить в праздник? Скоро Старый Новый год.

Алёшин: Предпочитаю легальную продукцию.

Визитная карточка

Фото: fsrar.ru

Игорь Олегович Алёшин, руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)

Родился 3 августа 1962 года в Ленинграде.

Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция.

Потом еще и Государственный университет управления г. Москвы по специальности государственное и муниципальное управление.

До 2004 года служил в Министерстве внутренних дел.

Затем был заместителем генерального директора, генеральным директором ОАО "Московский завод "Кристалл", заместителем генерального директора ФГУП "Росспиртпром", гендиректором.

11 июля 2018 года назначен руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.