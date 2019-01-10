Московский ЦСКА удачно отыграл второй подряд выездной матч в рамках группового этапа Евролиги. Команда Димитриса Итудиса уверенно расправилась с "Дарюшшафакой" из Стамбула - 80:65 (25:16, 19:18, 16:15, 20:16).

Несколькими днями ранее "красно-синие" провели тяжелейший поединок против "Жальгириса" в Каунасе, но довели тогда дело до победы (84:79). А вот итог вояжа армейцев в Турцию сомнений не вызывал ни у кого изначально. У букмекеров, к примеру, самой популярной была ставка на то, что ЦСКА победит крупно. Такие прогнозы абсолютно не удивляли, ведь московский клуб идет среди лидеров Евролиги, тогда как "Дарюшшафака" является на сегодня слабейшей командой турнира.

У турецкого коллектива в этом сезоне вообще все плохо. Напомним, что он получил годичную лицензию Евролиги за победу в Еврокубке. Причем в финале "Дарюшшафака" обыграла российский "Локомотив-Кубань". Тот трофей стал для клуба первым серьезным достижением на международной арене, и благодарить за него болельщики должны прежде всего экс-наставника сборной России Дэвида Блатта. За пару лет в Стамбуле он проделал гигантскую работу, сделав из типичного середняка команду, с которой считаются все. Однако в межсезонье Блатт отправился на повышение - тренер принял греческий "Олимпиакос", с которым идет сейчас в четверке сильнейших команд Евролиги. "Дарюшшафака" же с самого начала сезона повалилась. И экстренная смена главного тренера пока не особо помогает. В чемпионате Турции команда идет девятой, не попадая даже в зону плей-офф. Ну а в Евролиге на момент приезда ЦСКА ситуация была еще печальнее - лишь две победы в 16 матчах и последнее место в таблице.

Понятно, что во встрече с таким соперником, который очевидно ниже уровнем, для армейцев главное было не расслабиться раньше времени. Тем более что подобные примеры мы уже видели - первое поражение в Евролиге ЦСКА потерпел как раз от другого аутсайдера, черногорской "Будучности". И было это тоже на выезде, где москвичи пока в целом не так убедительны, как на домашнем паркете.

Тренерский штаб армейцев вопрос мотивации и настроя, безусловно, учел. И российский гранд начал в Стамбуле без раскачки, закончив стартовую четверть с девятиочковым преимуществом. Создав приличный задел, ЦСКА был уже не так агрессивен и отыграл не на полную мощь. Этого хватило для комфортной победы (80:65), причем армейцы не отдали сопернику ни одной четверти. Но и назвать идеальной игру москвичей тоже не получится. Хотя бы с точки зрения исполнения трехочковых бросков. Лишь две попытки поразить кольцо из-за дуги из 14 достигли цели. С учетом того, что именно этот компонент в современном баскетболе зачастую становится решающим, особенно когда встречаются равные по статусу команды, это не может не беспокоить. 14,3 процента реализации дальних бросков отметил, подводя итоги матча, и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

- Такое происходит с нами нечасто, - признал он. Но тут же нашел и положительные моменты. - Если вы посмотрите на процент попадания со средней дистанции, то у нас он почти 70. Так что именно это стало ключевым фактором в матче. Соперник играл очень агрессивно, но мы нашли способы защититься от этого. Мы вынудили оппонента совершить 16 потерь и не дали ни в одной четверти набрать больше 18 очков. Важно, что команда показала характер, и игроки заслужили поздравления.

Отметим, что в составе ЦСКА сразу пятеро игроков набрали двузначное количество очков, что говорит о хорошем балансе в атаке. Ну а самым результативным стал французский защитник Нандо Де Коло, у которого 17 очков.

Армейцы сохраняют третье место в общей таблице Евролиги, выиграв 13 матчей из 17. На один выигрыш больше у действующего обладателя титула - мадридского "Реала", который в своем гостевом матче одолел "Гран Канарию" - 75:67. Лидером же остается турецкий "Фенербахче". Второй российский представитель, подмосковные "Химки", по итогам тура остается за бортом зоны плей-офф. Команда Георгиоса Барцокаса с семью победами идет на 12-м месте, уступая по дополнительным показателям "Басконии" и "Жальгирису".

Из 14 попыток поразить кольцо дальним броском удачными оказались всего две. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что такое происходит нечасто

На этой неделе в Евролиге запланированы сразу два тура, поэтому командам отдыхать абсолютно некогда. Уже 10 января химчане на выезде встречались с турецким "Анадолу Эфесом". Три победы в четырех последних матчах повысили шансы подмосковной команды на попадание в восьмерку сильнейших, и игра в Стамбуле против одного из главных открытий сезона в турнирном плане виделась очень важной. Ее результат стал известен уже после подписания этого номера в печать. Ну а ЦСКА в пятницу вечером принимает израильский "Маккаби". Для армейцев это будет первый домашний матч Евролиги в календарном году.

Также российские клубы продолжают борьбу во втором по значимости клубном турнире, Еврокубке. Питерский "Зенит" накануне выиграл дома у хорватской "Цедевиты" - 98:84. А вот казанский УНИКС в гостях проиграл команде "Андорра" 80:86. "Нижний Новгород" в рамках Лиги чемпионов ФИБА уступил на выезде испанской "Мурсии" - 90:94.

Где будем смотреть

11 января, пятница, Матч! Арена

19.55 ЦСКА (Россия) - "Маккаби" (Израиль). Прямая трансляция.