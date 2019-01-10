Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о халатности, допущенной при конвоировании в Мособлсуде членов так называемой "банды ГТА".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командира отдельной роты конвоирования ГУ МВД по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя. Их обвиняют в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский райсуд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в августе 2017 года полицейские в здании Московского облсуда "грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования".

Как отметили в Генпрокуратуре, полицейские допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. Как говорится в утвержденном обвинительном заключении: "В результате допущенной халатности указанные подсудимые напали на полицейских конвойной службы". Завладев оружием конвоя, обвиняемые устроили в здании Мособлсуда перестрелку с бойцами Росгвардии, тяжело ранив одного из бойцов. Ответным огнем Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов были ликвидированы, а Фазлитдин Хасанов позже скончался от ранений в больнице. Пятый бандит - Хазратхон Додохонов получил ранения, но выжил и стал единственным фигурантом, по которому продолжился судебный процесс.