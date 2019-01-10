Новости

Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли 23:45
Ford может закрыть заводы в России 23:19
Парижский суд приговорил Павленского к тюремному сроку условно 23:05
В феврале повысится сервисный сбор за визу в Германию 22:52
В Донбассе пропал итальянский журналист 22:44
В Москве банда на Mitsubishi похитила человека 22:27
Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе 21:52
Прототип стены Трампа не выстоял против обычной пилы 21:33
Яйца в России стали продавать девятками 21:20
В роддоме Москвы найдена пропавшая в Элисте 15-летняя школьница 21:04
Пекин предложил Илону Маску вид на жительство 20:41
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой 20:21
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 20:15
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 19:52
Доисторический кит оказался "матрешкой" 19:50
В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил 19:49
Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины 19:49
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила 19:48
Раскрыта тайна загадочной египетской мумии 19:47
Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП 19:40
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 19:39
Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине 19:29
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону 19:27
Названа причина развода богатейшего человека в мире 19:24
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 23:05
Рубрика: Происшествия

Охрана под стражей

Дело о халатности при конвоировании членов "банды ГТА" уже в суде
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7762 (4)
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о халатности, допущенной при конвоировании в Мособлсуде членов так называемой "банды ГТА".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командира отдельной роты конвоирования ГУ МВД по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя. Их обвиняют в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский райсуд для рассмотрения по существу.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Выживший при нападении на конвой член "банды GTA" не признал вину

По данным следствия, в августе 2017 года полицейские в здании Московского облсуда "грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования".

Как отметили в Генпрокуратуре, полицейские допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. Как говорится в утвержденном обвинительном заключении: "В результате допущенной халатности указанные подсудимые напали на полицейских конвойной службы". Завладев оружием конвоя, обвиняемые устроили в здании Мособлсуда перестрелку с бойцами Росгвардии, тяжело ранив одного из бойцов. Ответным огнем Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов были ликвидированы, а Фазлитдин Хасанов позже скончался от ранений в больнице. Пятый бандит - Хазратхон Додохонов получил ранения, но выжил и стал единственным фигурантом, по которому продолжился судебный процесс.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Дело банды GTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP