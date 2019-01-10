В пятницу в США наступил 21-ый день шатдауна (англ. "government shutdown") - приостановки работы правительства, оставшегося без финансирования из-за конфликта президента Дональда Трампа и его оппонентов-демократов по бюджету на 2019 финансовый год. Таким образом текущий шатдаун уже догнал рекордную по продолжительности паузу 1995-1996 года и, судя по непримиримой риторике сторон, имеет все шансы стать самым продолжительным в истории.

Состоявшаяся в среду в Белом доме встреча президента Дональда Трампа и лидеров демократической оппозиции сенатора Чака Шумера и спикера нижней палаты Нэнси Пелози, как заявил глава государства в своем "Твиттер", была "пустой тратой времени". Впрочем, много времени президент на нее не потратил.

Трамп поинтересовался у Пелози, готова ли та в будущем поддержать его требование о выделении 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой если он подпишет подготовленный демократами документ о возобновлении финансирования правительства. Пелози, как и прежде, ответила отказом, после чего президент сказал оппонентам "Пока-пока!" и с гордо поднятой головой покинул переговорную.

Таким образом, спустя три недели после начала шатдауна стороны ни на сантиметр не сдвинулись по направлению к консенсусу и не желают менять исходную позицию. Вместо этого Трамп и его оппоненты пытаются свалить вину друг на друга и борются за симпатии американской общественности, от симпатий которой во многим и будет зависеть, какая из сторон дрогнет и пойдет на уступки.

За день до переговоров Трамп выступил с первым для себя обращением к нации из Овального кабинета Белого дома, попытавшись пояснить избирателям, почему так категорично требует строительства стены. Глава государства в мрачных тонах описал ситуацию на южной границе, назвав ее "кризисом сердца и души". По его словам, проникающие в США нелегальные мигранты несут с собой преступность и насилие, а через границу проходит буквально "трубопровод наркотиков", от которых ежегодно гибнет больше американцев, чем за всю войну во Вьетнаме. Решением, на его взгляд, является возведение заградительного барьера. При этом в Белом доме угрожают, что если оппозиция и далее будет проявлять несговорчивость, президент введет чрезвычайное положение на южной границе. Это может предоставить ему полномочия на использование средств из уже одобренного военного бюджета для строительства стены.

Лидеры демократов Чак Шумер и Ненси Пелози в этот же день выступили с собственным обращением к американцам. Они потребовали от президента разделить проблемы шатдауна и безопасности на границе. Демократы призывают возобновить работу правительства для продолжения дискуссий по границе, в то же время заранее давая понять, что считают идею стены неэффективной и денег на нее не дадут.

По данным газеты The Hill, выступление оппозиционеров получило несколько более высокий рейтинг, чем обращение президента - 29,3 против 28,1.

Тем временем политическое позерство обеих сторон дорого обходится американским налогоплательщикам. Как обескураженно выразился о шатдауне 2013 года сенатор Рэнд Пол, "содержать парализованное правительство оказалось затратнее, чем работающее".

На первый взгляд власти, наоборот, могли бы сэкономить деньги за счет того, что примерно половина из 800 тысяч федеральных служащих отправлена в неоплачиваемый отпуск, а остальные трудятся без зарплаты. На деле все иначе. Как правило, после возобновления работы правительства конгресс принимает закон, по которому служащие все же получат зарплату за этот период. Более того, поскольку примерно половина из них в этот период вынужденно сидели дома, получится, что власти выплатят им деньги просто так.

Второй компонент убытка происходит от бездействия служб, предоставляющих те или иные услуги населению. Приостановлен сбор различных налогов и пошлин, например, за въезд в национальные парки США. Задерживаются и платежи многочисленным подрядчикам правительства, за что власти США позже будут вынуждены заплатить штрафы.

И, наконец, свою лепту вносит сумятица в экономике США, неизбежно сопровождающая шатдаун. По официальным оценкам властей 16-дневный шатдаун 2013 года замедлил рост ВНП на 0,2-0,6 процента, что эквивалентно убыткам в 2-6 миллиарда долларов. Замедление роста и снижение потребительской активности ведут к снижению налоговых поступлений. Standart & Poor’s оценило суммарный убыток в 2013 году с учетом всех косвенных факторов в 24 миллиарда долларов. Эксперты журнала Time считают, что экономический урон от текущего шатдауна уже превысил 5 миллиардов долларов, то есть ту сумму, вокруг которой ломают копья Трамп и его оппоненты.

Чем дольше длится шатдаун, тем больше американцы чувствуют и другие его последствия, ведь свои двери частично или полностью закрыли 9 из 15 министерств, а также десятки служб и управлений. Как отмечает американская пресса, некому выносить мусор из кабинетов, урн в коридорах и на улицах на федеральных территориях. В национальных парках США скопились огромные горы мусора, а в уборных царит зловоние. Сотни сотрудников транспортной администрации, обеспечивающей безопасность в аэропортах, ушли на больничный из-за отсутствия зарплаты, что, по заявлению профсоюза пилотов, создает угрозу безопасности авиаперевозок. Вскоре могут начаться перебои в с социальными выплатами, включая субсидии по аренде жилья или продовольственную помощь малообеспеченным семьям. Приостановлены контрольные инспекции властей на продуктовых предприятиях. Будут заморожены исследования и научные программы в федеральных ведомствах, включая НАСА. Закрыты многие туристические объекты и музеи, включая Статую Свободы. Шатдаун сказывается на работе американских дипмиссий за рубежом. Например, посольство США в Москве сообщило, что его сайт не будет обновляться до возобновления работы правительства.

Чем дольше длится шатдаун, тем больше американцы чувствуют и другие его последствия

Пока неясно, кто дрогнет первым. Либеральная пресса утверждает, что в республиканской коалиции вокруг Трампа появились первые трещины. Так, часть консерваторов критикует его идею о введении чрезвычайного положения для финансирования стенты из военного бюджета, считая это нецелевым использованием средств Пентагона. Восемь республиканцев в палате представителей и трое сенаторов высказались в поддержку плана демократов по возобновлению работы правительства без привязки к вопросу безопасности южной границы.

Но Трамп стоит на своем. В "Твиттер" он назвал либеральную прессу "частью оппозиционной партии" и привел результаты опроса Politico/Morning Call, согласно которому 79 процентов американцев разделяют его точку зрения о том, что на ситуация на южной границе является "кризисом" (42 процента) или, по меньшей мере, "проблемой" (37 процентов).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"