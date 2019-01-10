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10.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Долголетний период укрепления доллара подошел к концу

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Говоря о валютных темах, на мой взгляд, нет особого смысла останавливаться на каких-то конкретных макростатистических публикациях четверга, поскольку главной и вне конкуренции единственной темой на этой неделе остается правительственный шатдаун в США.

Посудите сами: даже если Дональд Трамп и достигнет какого-то прогресса в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином касательно аспектов внешней торговли, отменить пошлины на китайские товары, скорее всего, банально не получится из-за неработающих госорганов и отсутствующего федерального бюджета.

Фото: РИА Новости
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На этом фоне даже очередная публикация по сальдо торгового баланса США, которая в иной ситуации привлекла бы к себе внимание и дотошных скептиков, и легкомысленных оптимистов, скорее всего, останется незамеченной. Очень тревожным звоночком является предостережение рейтингового агентства Fitch о возможном пересмотре суверенного рейтинга США в худшую сторону, если распри между президентом и Конгрессом не укажут на конкретные способы их преодоления. Подобный шаг со стороны их коллег - агентства Standard & Poor’s - в июле 2011 года, как известно, привел к глубокой коррекции американских фондовых индексов и вызвал продолжительный срыв в процессе восстановления экономики после кризиса 2008 года.

Наступивший год будет знаменателен переходом от доминирующей монетарной политики США к доминирующей фискальной политике, а повышенная геополитическая неопределенность указывает на необходимость закладывать более высокую премию за риск, чем это было принято в прошлом.

Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что доллар достиг максимума против многих валют. И дальнейшее его укрепление наносит уже реальный ущерб внешнеторговой доктрине Трампа.

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Таким образом, реальный прогноз по рублю (равно как и по всем другим "мягким" валютам в "свободном плавании") сводится к отождествлению "часа икс" начала коррекции в долларе. Далее в иерархии следуют цены на нефть и "наша любимая" геополитика.

Российская экономика остается по-прежнему глубоко и безальтернативно ориентированной на сырьевой экспорт и низко диверсифицированной. Отсюда все прогнозы по улучшению макроэкономической ситуации (в частности, нашумевший прогноз по РФ от Всемирного банка), основаны на подкрепленных теми или иными аргументами ожиданиях улучшения конъюнктуры на глобальных сырьевых рынках.

Фото: REUTERS
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На самом деле, одиннадцатилетний цикл укрепления доллара подходит к концу. Если доллар будет корректироваться вниз более поступательно, это, разумеется, вызовет локальные ренессансы на рынках энергоносителей, металлов и прочего сырья, которое экспортируют развивающиеся экономики мира. Одним словом, слабость "зеленого" равнозначна ренессансу развивающихся рынков в целом.

Санкции пока (как минимум, до восстановления работы всех комитетов правительства США) оставляем в покое. Тем не менее, уже сейчас прогнозировать поступательное укрепление рубля тождественно тому, чтобы "бежать впереди паровоза".

Скорее всего, мы вступаем в некую переходную фазу - от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью. Как следствие, было бы целесообразно давать более расширенный прогноз диапазона курсовых колебаний.

По состоянию на вечер среды, курс рубля в паре с долларом очерчен линиями 66,75-69,5 (в качестве ориентира можно назвать его середину - 68,10-68,2 рубля за доллар). В паре рубля с евро такой точкой ближайшего консенсусного равновесия выглядит уровень 78.

Экономика Финансы Фондовый рынок Курс рубля
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