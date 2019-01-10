Дом, в котором произошло громкое убийство, превратят в гостиницу

Вилла, расположенная в историческом центре Перуджи, в которой произошло зверское убийство студентки из Великобритании Мередит Керчер, превратится в гостиницу категории Bed&Breakfast. Об этом пишет римская Il Messaggero.

Как уточняет издание, новым владельцем виллы, по всей вероятности, станет 50-летний банкир из Пескары. Он выразил готовность заплатить за дом 295 тысяч евро - цену, за которую ее планирует продать нынешний владелец. Уже на данном этапе нет сомнений, что эта инвестиция себя полностью оправдает.

Печально знаменитая вилла была недавно полностью отремонтирована. Сейчас она выглядит точь-в-точь, как на фото, которые облетели весь мир после убийства Керчер. Именно это обстоятельство, как ни странно, привлекает внимание будущих клиентов отеля. Bed&Breakfast еще не успел открыться, а от желающих в нем остановиться уже нет отбоя, утверждает La Presse.

Напомним, что убийство Мередит Кречер было совершено 1 ноября 2007-го года. По итогам многлетнего процесса, тянувшегося почти 8 лет, Высший кассационный суд Италии поставил жирную точку в этом деле, отменив оправдательный вердикт в отношении главных подозреваемых - американки Аманды Нокс и ее экс-бойфренда Рафаэля Соллечито.