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10.01.2019 19:44
Рубрика: Власть

Без мантии

Кандидатам в судьи отказано в приеме на работу
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела сразу несколько жалоб от бывших служителей Фемиды.

Несколько кандидатов в судьи оспорили отказы региональных квалифколлегий в выдаче им рекомендаций. Жалобу Виктории Назаровой по ее же просьбе рассмотрели в отсутствие заявителя. Осенью этого года она участвовала в конкурсе на вакантную должность мирового судьи судебного участка N 2 Сургутского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не получила рекомендацию от местной квалифколлегии. В том числе по причине возможного конфликта интересов, так как ее муж является заместителем начальника судебного департамента региона. Назарова посчитала такой вывод необоснованным и попросила ВККС отменить заключение. Но члены Высшей квалифколлегии оставили акт без изменений.

Фото: iStockphoto
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С аналогичной ситуацией столкнулся и Вадим Хуранов, которого в 2015 году назначили мировым судьей судебного участка N 2 Майского судебного района Кабардино-Балкарской Республики на трехлетний срок. Региональная квалифколлегия не дала ему рекомендацию на продление полномочий судьи. На заседании в Москве Хуранов уверял, что так и не понял, в связи с чем ему не дали рекомендацию для продления работы судьей. Но есть документ, по которому "из-за возможного конфликта интересов" муж и жена не могут занимать в судебной системе определенные должности.

Изучив все доводы, ВККС отказала Хуранову.

Власть Работа власти Судебная система
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