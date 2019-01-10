Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела сразу несколько жалоб от бывших служителей Фемиды.

Несколько кандидатов в судьи оспорили отказы региональных квалифколлегий в выдаче им рекомендаций. Жалобу Виктории Назаровой по ее же просьбе рассмотрели в отсутствие заявителя. Осенью этого года она участвовала в конкурсе на вакантную должность мирового судьи судебного участка N 2 Сургутского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не получила рекомендацию от местной квалифколлегии. В том числе по причине возможного конфликта интересов, так как ее муж является заместителем начальника судебного департамента региона. Назарова посчитала такой вывод необоснованным и попросила ВККС отменить заключение. Но члены Высшей квалифколлегии оставили акт без изменений.

С аналогичной ситуацией столкнулся и Вадим Хуранов, которого в 2015 году назначили мировым судьей судебного участка N 2 Майского судебного района Кабардино-Балкарской Республики на трехлетний срок. Региональная квалифколлегия не дала ему рекомендацию на продление полномочий судьи. На заседании в Москве Хуранов уверял, что так и не понял, в связи с чем ему не дали рекомендацию для продления работы судьей. Но есть документ, по которому "из-за возможного конфликта интересов" муж и жена не могут занимать в судебной системе определенные должности.

Изучив все доводы, ВККС отказала Хуранову.