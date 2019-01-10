ЕБРР в 2018 году вложил в экономику Беларуси 360 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро. Это лучший результат за все время работы банка в стране, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

По предварительным расчетам, Беларусь по итогам года войдет в топ-10 самых активных стран из 38, где проводились операции банка. "Прошлый год был самым успешным за всю историю работы банка в Беларуси", - отметил Александр Пивоварский. Среди ключевых перспективных проектов банка в Беларуси Александр Пивоварский назвал пилотный проект по модернизации жилых домов для повышения их энергоэффективности. Вместе с правительством банк рассчитывает новые подходы по корпоративному управлению в госсекторе. В 2018 году около 2/3 всего объема операций пришлось на частный сектор, остальное - на госсектор. Этой пропорции банк намерен придерживаться и в пятилетней перспективе, развитие частного сектора останется для банка приоритетом, пояснил глава представительства ЕБРР в Беларуси, передает БЕЛТА.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В целом с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.