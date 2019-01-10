Судя по статистике продажи авиабилетов, многие россияне не очень-то спешили вернуться домой к первому рабочему дню 2019 года.

19 процентов приобрели обратный билет на 10 января, приводит свои данные агрегатор дешевых авиабилетов Aviasales. На 11 января пришлось 20 процентов забронированных обратных билетов. Еще четверть туристов вернется в Россию на выходных (12-13 января), а 5 процентов лишь на Старый Новый год. Получается, только треть россиян, улетевших на новогодние каникулы в другие города и страны, вернулись к 9 января. А может, и меньше. Статистика обрывается на 14 января.

У россиян уже давно стало традицией продлевать и без того длинные праздничные выходные. Не везде начальство относится к этому одобрительно, но отказывает редко, судя по тому, что после Нового года и между майскими праздниками людей и машин в крупных городах становится в разы меньше. Но выгодно ли брать несколько дней отпуска в январе, чтобы продлить новогодние каникулы, или в мае, чтобы уже наверняка успеть посадить картошку?

Как пояснили нам специалисты бухгалтерского учета крупной компании, январь и май - самые невыгодные месяцы для ухода в отпуск. Потому что там мало рабочих дней и они самые дорогие в году. Ведь несмотря на то что работают россияне в эти месяцы практически по две недели, зарплату рассчитывают за полный месяц.

А при подсчете отпускных используется следующая схема: прежде всего определяется средний дневной заработок (СДЗ) работника. Это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на число дней отпуска.

Например, человек зарабатывает в месяц 40 тысяч рублей. Соответственно его годовой доход составляет 480 тысяч. Средний дневной заработок в этом случае составит около 1400 рублей. Если умножить эту сумму, например, на 7 дней отпуска, то получится 9,5 тысячи отпускных. Но зарплату посчитают не за 17 рабочих дней, которые, например, будут в январе 2019 года, а только за 12. Это чуть более 28 тысяч. То есть январская зарплата вместе с неделей отпуска в общей сложности составит чуть более 37 тысяч рублей. Меньше, чем обычный месячный оклад.

Однако, как уточняют бухгалтеры, если у работника не фиксированный, а плавающий доход (например, есть система гонораров) или годовой доход был солидным - от двух и выше миллионов рублей, то продлить еще на недельку новогодние праздники очень даже выгодно. Работник за семь дней получит примерно 40 тысяч. И за счет дополнительных гонораров общий месячный заработок тоже не пострадает.

Как пояснила "РГ" профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Любовь Храпылина, воспользоваться правом на отпуск можно через полгода работы в компании. Каждый отработанный месяц "стоит" 2,33 дня отпуска. Через шесть месяцев у нового сотрудника в запасе ровно 14 дней отдыха. Если на период отпуска попадает праздник, объявленный выходным днем, то отпуск увеличивается на день.

Отпускные дни, которые сотрудник не истратил, копятся. Но начальника оштрафуют, если сотрудник не был в отпуске больше двух лет. Не ходить в отпуск, а взять деньгами можно при увольнении, когда остались неистраченные дни отпуска. И наоборот, с того, кто отработал первые полгода, успел отгулять 28 дней и после решил уволиться, могут удержать часть выплат, так как половину отпуска работник отгулял авансом. По закону удержать можно не более 20 процентов от выплачиваемой при увольнении зарплаты.

Не слишком выгодно брать отпуск с конца месяца, так как получится слишком много отпускных дней и мало рабочих, за которые платят больше. Не очень выгоден отпуск с первого числа одного месяца по первое число следующего. Оптимальный вариант - первые две недели или последние две недели месяца.