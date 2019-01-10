Главными событиями 2019 года станут Европейские игры в Белоруссии и мужской чемпионат мира по баскетболу

В большом спорте 2019-й - год предолимпийский. Его главным спортивным событием станут Вторые Европейские игры в столице Белоруссии Минске, где помимо наград будет разыграна масса лицензий в Токио-2020.

С нетерпением ждем и мужского чемпионата мира по баскетболу, который после реформы международного календаря в этом виде спорта не проводился целых пять лет. Также продолжим болеть за наших великолепных фигуристок, сборные страны по хоккею и футболу, остальных российских спортсменов.

ЯНВАРЬ

21-27. Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия)

Все внимание будет приковано к выступлению одиночниц. Россию в женском катании представляют олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Только собственные ошибки могут помешать Загитовой праздновать победу в Минске. В зарубежной Европе у нее конкуренток почти нет, главные соперницы на международном уровне живут в Японии и США.

ФЕВРАЛЬ

19 - 3 марта. Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Зеефельд (Австрия)

Открытием года минувшего стал наш лыжник Александр Большунов, выигравший на Олимпиаде в Корее четыре медали. Именно противостояние россиянина и его партнеров по команде со скандинавскими лыжниками станет для нас самым интересным в Австрии. "Гвоздь" чемпионата - мужская эстафета 4х10 км. В программу соревнований также входят прыжки на лыжах с трамплина и северное двоеборье.

МАРТ

1-12. Зимняя Универсиада. Красноярск

В Сибири студенты разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, керлинге, лыжных гонках, лыжном ориентировании, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой, хоккее с мячом и шорт-треке. Интересно, что у фигуристок должна выступить чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева. Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не проводились, хотя ведут свою историю с 1960 года.

7-17. Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

После ухода из большого спорта Антона Шипулина роль лидера нашей мужской команды перешла к Александру Логинову. В этом сезоне он уже четырежды добивался наград на этапах Кубка мира. В женской сборной посильнее остальных выглядят Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

21. Футбол. Старт сборной России в квалификации Евро-2020

Команда Станислава Черчесова по жеребьевке попала в группу "I" и начнет выступления в отборочном цикле 21 марта гостевым матчем против Бельгии. Остальные наши соперники - Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Для попадания на Евро-2020 нужно занять первое или второе место.

18-24. Фигурное катание. Чемпионат мира. Япония

В финале мирового Гран-при 2018/19 в Канаде Алина Загитова уступила своей японской ровеснице Рики Кихире. Взять реванш на чужом льду в японском Сайтама россиянке будет крайне трудно, но пока специалисты оценивают шансы как равные - 50/50.

МАЙ

10-26. Хоккей с шайбой. Чемпионат мира. Словакия

Наша сборная под началом Ильи Воробьева начнет чемпионат мира в Братиславе, где в группе "В" сразится со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией. Восьмерку "А" в Кошице составили Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания. По четыре лучших участника выйдут в плей-офф.

ИЮНЬ

1. Футбол. Финал Лиги чемпионов. Мадрид (Испания)

21-30. Вторые Европейские игры. Минск (Белоруссия)

Европа позднее всех остальных частей света стала проводить свои континентальные Игры. Первые состоялись в 2015 году в столице Азербайджана (Баку). Право провести вторые по счету подобные соревнования вначале было отдано Голландии, но "оранжевые" быстро дали задний ход, сославшись на финансовые проблемы. После этого свою заинтересованность спасти Игры проявили ряд стран, Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов выбрала Белоруссию.

В течение десяти дней участники Игр определят победителей и призеров в двух сотнях дисциплин 20 видов спорта. В половине из них атлеты оспорят олимпийские лицензии Токио-2020. Сборная России объективно рассчитывает на первое место в общекомандном зачете. Девиз Игр такой: Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты" в переводе с английского) - по заглавным буквам ассоциация с национальным доменом Белоруссии в сети интернет (BY). В русскоязычной версии девиз звучит как "Время ярких побед".

ИЮЛЬ

12-28. Водные виды. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)

В Южную Корею отправятся пловцы, ватерпольные команды, экстремалы из хайдайвинга (прыжки с 27-метровой высоты), прыгуны в воду, представители cинхронного плавания.

СЕНТЯБРЬ

31 августа - 15 сентября. Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Китай

Примут участие 32 команды. Сборная России пока не решила вопрос с билетами в Поднебесную, ответ на него дадут февральские матчи квалификации с Болгарией и Финляндией. Нужно выиграть хотя бы один из них. Предыдущий ЧМ прошел в 2014-м, затем реформа календаря нарушила цикличность, отсюда и долгий пятилетний перерыв.

ОКТЯБРЬ

27 сентября - 6 октября. Легкая атлетика. Чемпионат мира. Доха (Катар)

ДЕКАБРЬ

30 ноября - 15 декабря. Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.