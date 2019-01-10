Google Chrome запустит во всем мире свой рекламный фильтр

В прошлом году компания Google во взаимодействии с организацией Coalition for Better Ads в своем браузере Chrome начала фильтровать рекламу на сайтах в Северной Америке и Европе. Под блокировку попадали наиболее агрессивные и навязчивые способы подачи материала - всплывающие окна, видеоролики со звуком, предупреждения с обратным отсчетом и т.д. Систематизированный список состоит из 12 позиций и размещен на сайте коалиции.

Судя по всему, подобное сотрудничество видится поисковому гиганту успешным, потому что с 9 июля нынешнего года данная функция Chrome заработает во всех странах мира, сообщается в официальном блоге.

Стоит отметить, что Google не будет конкурировать с AdBlock и похожими решениями. Отличается сам алгоритм и цели фильтрации. Привычные блокировщики стараются полностью перекрыть доступ к любым рекламным объявлениям и спаму. Google будет делать это выборочно и работать напрямую с владельцами сайтов.