Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене

Вылазка была направлена против сторонников президента Хади, принимавших участие в военном параде.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Беспилотник, двигатель которого работал довольно громко, подорвался прямо над трибунами, где находились высокопоставленные военные и чиновники. Видеокамера запечатлела вспышку и падающие на землю части дрона. Люди в военной форме и гражданские, очевидно работники СМИ, стали в панике разбегаться. Некоторые из них были ранены.

В настоящее время сообщается о том, что пострадали десятки человек, среди них есть и погибшие.

Это не первый случай применения хуситами такого вида беспилотников. Есть данные, что предпринимались попытки уничтожения таким оружием радиолокационных станций саудовских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Также повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки.