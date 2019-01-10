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10.01.2019 21:20
Рубрика: Экономика

Яйца в России стали продавать девятками

В российских магазинах появились куриные яйца в новых упаковках. В них не десять яиц, как привыкли покупатели, а только девять. Яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.

Снимок новой упаковки появился в соцсети Pikabu и вызвал большой резонанс среди пользователей. За два дня под новостью с заголовком "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений. Основная их тема - необходимость обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт. К слову, на упаковках с девятью яйцами поставщик крупно указал их количество.

Фото: REUTERS
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Напомним, яйца резко подорожали в начале декабря. Эксперты посчитали, что причиной стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед праздниками. Других причин для этого не было. Между тем, после новогодних каникул стоимость яиц, как правило, не снизилась.

"На рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости", - рассказал "РГ" управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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