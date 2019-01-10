Янковский сыграет главную роль в фильме "Один день Ивана Денисовича"

Пятидесятилетний российский актер и режиссер Филипп Янковский, сын актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной, сыграет титульную роль в вольной экранизации рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Об этом сообщает "Радио Культура".

Постановщик ленты - 84-летний Глеб Панфилов ("В огне брода нет", "Начало"), подчеркивающий, что предстоящая картина - не экранизация, а "фильм по мотивам", но "история в его варианте не противоречит тому, что написано у автора", лишь будет дополнена деталями и "органично связана" с материалом оригинала.

Съемки картины начались в прошлом году.

В других ролях: Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин.

Отметим, что в 2005 году Панфилов экранизировал роман Солженицына "В круге первом", получив за свою работу "Нику" и главный приз МКФ в Биаррице.

Филипп Янковский родился в 1968 году в Саратове. На экранах дебютировал еще пятилетним, в 1974-м, сыграв с отцом в "Зеркале" Тарковского. Четыре ленты поставил как режиссер.